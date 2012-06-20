Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Baby Daddy All seasons
Baby Daddy
16+
Production year
2012
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
FreeForm
Series rating
7.9
7.3
IMDb
All seasons of "Baby Daddy"
Season 1
10 episodes
20 June 2012 - 29 August 2012
Season 2
16 episodes
29 May 2013 - 11 December 2013
Season 3
21 episodes
15 January 2014 - 18 June 2014
Season 4
22 episodes
22 October 2014 - 5 August 2015
Season 5
20 episodes
3 February 2016 - 3 August 2016
Season 6
11 episodes
13 March 2017 - 22 May 2017
