В 4-м сезоне сериала «Папочка» прямо во время Хеллоуина Бен, Дэнни и Такер попадают за решетку. Это случается после того, как они случайно врываются на девичью вечеринку. Бонни собирается на свидание с Хавьером – привлекательным латинским мужчиной, у которого есть какая-то тайна. Райли полна решимости разыграть Такера и Уиллеров после стольких лет, когда она сама становилась жертвой их розыгрышей. Бен считает, что Райли и Дэнни испытывают чувства друг к другу. Он замечает, что они почти соприкоснулись губами, и оставляет записку с признанием в ее сумочке. Однако Райли считает, что послание от Дэнни, и это еще больше усугубляет состояние Бена.