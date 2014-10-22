Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Baby Daddy 2012 - 2017 season 4

Baby Daddy season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Baby Daddy Seasons Season 4

Baby Daddy 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 22 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Baby Daddy" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Папочка» прямо во время Хеллоуина Бен, Дэнни и Такер попадают за решетку. Это случается после того, как они случайно врываются на девичью вечеринку. Бонни собирается на свидание с Хавьером – привлекательным латинским мужчиной, у которого есть какая-то тайна. Райли полна решимости разыграть Такера и Уиллеров после стольких лет, когда она сама становилась жертвой их розыгрышей. Бен считает, что Райли и Дэнни испытывают чувства друг к другу. Он замечает, что они почти соприкоснулись губами, и оставляет записку с признанием в ее сумочке. Однако Райли считает, что послание от Дэнни, и это еще больше усугубляет состояние Бена.

Series rating

7.4
Rate 20 votes
7.3 IMDb
"Baby Daddy" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Strip or Treat
Season 4 Episode 1
22 October 2014
It's a Wonderful Emma
Season 4 Episode 2
10 December 2014
She Loves Me, She Loves Me Note
Season 4 Episode 3
14 January 2015
I See Crazy People
Season 4 Episode 4
21 January 2015
Mugging for the Camera
Season 4 Episode 5
28 January 2015
Over My Dead Bonnie
Season 4 Episode 6
4 February 2015
The Mother of All Dates
Season 4 Episode 7
11 February 2015
House of Cards
Season 4 Episode 8
18 February 2015
An Officer and a Gentle Ben
Season 4 Episode 9
25 February 2015
Happy Birthday Two You
Season 4 Episode 10
4 March 2015
You Give Real Estate a Bad Name
Season 4 Episode 11
11 March 2015
A Love/Fate Relationship
Season 4 Episode 12
18 March 2015
Home is Where the Wheeler Is
Season 4 Episode 13
3 June 2015
It Takes a Village Idiot
Season 4 Episode 14
10 June 2015
One Night Stand Off
Season 4 Episode 15
17 June 2015
Lowering the Bar
Season 4 Episode 16
24 June 2015
Wheeler War
Season 4 Episode 17
1 July 2015
Parental Guidance
Season 4 Episode 18
8 July 2015
Ring Around the Party
Season 4 Episode 19
15 July 2015
Till Dress Do Us Part
Season 4 Episode 20
22 July 2015
What Happens in Vegas
Season 4 Episode 21
29 July 2015
It's a Nice Day for a Wheeler Wedding
Season 4 Episode 22
5 August 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more