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Baby Daddy 2012 - 2017 season 3

Baby Daddy season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Baby Daddy Seasons Season 3
Baby Daddy 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 15 January 2014
Production year 2014
Number of episodes 21
Runtime 10 hours 30 minutes
"Baby Daddy" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Папочка» после того, как Бен и Райли рассказывают друзьям о своих отношениях, они решают, что им пора переходить на другой уровень. Мать Эммы Анджела принимает активное участие в жизни дочери, всеми силами пытаясь не обращать внимания на частые подколки со стороны Бонни. Такер помогает Дэнни. После того как Эми расстается с ним, он пытается сделать все, чтобы приятель вновь увлекся девушками. Анджела по-прежнему следует за Беном по пятам, несмотря на то что он встречается с Райли. Она хочет добиться его расположения и восстановить отношения. Дэнни также завидует счастью Бена и Райли.

Series rating

7.4
Rate 20 votes
7.3 IMDb

"Baby Daddy" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
The Naked Truth
Season 3 Episode 1
15 January 2014
The Lying Game
Season 3 Episode 2
22 January 2014
Lights! Camera! No Action!
Season 3 Episode 3
29 January 2014
Bonnie's Unreal Estate
Season 3 Episode 4
5 February 2014
Life's a Beach
Season 3 Episode 5
12 February 2014
Romancing the Phone
Season 3 Episode 6
26 February 2014
The Bet
Season 3 Episode 7
5 March 2014
A Knight to Remember
Season 3 Episode 8
12 March 2014
Go Brit or Go Home
Season 3 Episode 9
19 March 2014
An Affair Not to Remember
Season 3 Episode 10
26 March 2014
The Wingmom
Season 3 Episode 11
2 April 2014
Send in the Clowns
Season 3 Episode 12
9 April 2014
Play It Again, Bonnie
Season 3 Episode 13
16 April 2014
Livin' on a Prom
Season 3 Episode 14
23 April 2014
From Here to Paternity
Season 3 Episode 15
30 April 2014
Curious Georgie
Season 3 Episode 16
7 May 2014
Flirty Dancing
Season 3 Episode 17
14 May 2014
Baby Steps
Season 3 Episode 18
28 May 2014
Foos It or Lose It
Season 3 Episode 19
4 June 2014
All Aboard the Love Train
Season 3 Episode 20
11 June 2014
You Can't Go Home Again
Season 3 Episode 21
18 June 2014
TV series release schedule
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