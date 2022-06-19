В 6 сезоне сериала «По волчьим законам» история о криминальном семействе Коди, которое обитает в Южной Каролине, продолжается. После того как мать Джошуа скончалась от передозировки, он попал в семью своих двоюродных дядюшек и вскоре узнал, что они занимаются нелегальным бизнесом. Постепенно молодой человек освоился в преступном мире. В основе сюжета лежит реальная история, которая произошла в Мельбурне в 80-е годы. В финальном сезоне герои вновь столкнутся с множеством опасных и увлекательных приключений. Станет известно, как сложится судьба героев, которым удастся выжить.