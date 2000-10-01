Menu
Unit One 2000 - 2004 season 1
Rejseholdet
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
1 October 2000
Production year
2000
Number of episodes
9
Runtime
8 hours 42 minutes
Series rating
8.1
Rate
11
votes
8.1
IMDb
"Unit One" season 1 list of episodes.
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Assistance Report A-15/99
Season 1
Episode 1
1 October 2000
Assistance Report A-21/99 (1)
Season 1
Episode 2
8 October 2000
Assistance Report A-21/99 (2)
Season 1
Episode 3
15 October 2000
Assistance Report A-6/00
Season 1
Episode 4
22 October 2000
Assistance Report A-11/00
Season 1
Episode 5
29 October 2000
Assistance Report A-15/00
Season 1
Episode 6
5 November 2000
Assistance Report A-17/00
Season 1
Episode 7
12 November 2000
Assistance Report A-19-00 (1)
Season 1
Episode 8
19 November 2000
Assistance Report A-19/00 (2)
Season 1
Episode 9
26 November 2000
