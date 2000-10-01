Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Unit One 2000 - 2004 season 1

Unit One season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Unit One Seasons Season 1
Rejseholdet
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 October 2000
Production year 2000
Number of episodes 9
Runtime 8 hours 42 minutes

Series rating

8.1
Rate 11 votes
8.1 IMDb

"Unit One" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Assistance Report A-15/99
Season 1 Episode 1
1 October 2000
Assistance Report A-21/99 (1)
Season 1 Episode 2
8 October 2000
Assistance Report A-21/99 (2)
Season 1 Episode 3
15 October 2000
Assistance Report A-6/00
Season 1 Episode 4
22 October 2000
Assistance Report A-11/00
Season 1 Episode 5
29 October 2000
Assistance Report A-15/00
Season 1 Episode 6
5 November 2000
Assistance Report A-17/00
Season 1 Episode 7
12 November 2000
Assistance Report A-19-00 (1)
Season 1 Episode 8
19 November 2000
Assistance Report A-19/00 (2)
Season 1 Episode 9
26 November 2000
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more