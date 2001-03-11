Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Unit One 2000 - 2004 season 2

Unit One season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Unit One Seasons Season 2
Rejseholdet
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 11 March 2001
Production year 2001
Number of episodes 7
Runtime 6 hours 46 minutes

Series rating

8.1
Rate 11 votes
8.1 IMDb

"Unit One" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Assistance Report A-24/00
Season 2 Episode 1
11 March 2001
Assistance Report A-25/00
Season 2 Episode 2
18 March 2001
Assistance Report A-26/00
Season 2 Episode 3
25 March 2001
Assistance Report A-28/00
Season 2 Episode 4
1 April 2001
Assistance Report A-30/00
Season 2 Episode 5
8 April 2001
Assistance Report A-31/00 (1)
Season 2 Episode 6
15 April 2001
Assistance Report A-31/00 (2)
Season 2 Episode 7
22 April 2001
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more