Unit One 2000 - 2004 season 2
Rejseholdet
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
11 March 2001
Production year
2001
Number of episodes
7
Runtime
6 hours 46 minutes
Series rating
8.1
11
votes
8.1
IMDb
"Unit One" season 2 list of episodes.
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Assistance Report A-24/00
Season 2
Episode 1
11 March 2001
Assistance Report A-25/00
Season 2
Episode 2
18 March 2001
Assistance Report A-26/00
Season 2
Episode 3
25 March 2001
Assistance Report A-28/00
Season 2
Episode 4
1 April 2001
Assistance Report A-30/00
Season 2
Episode 5
8 April 2001
Assistance Report A-31/00 (1)
Season 2
Episode 6
15 April 2001
Assistance Report A-31/00 (2)
Season 2
Episode 7
22 April 2001
