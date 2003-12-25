Menu
Unit One 2000 - 2004, season 4
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
Rejseholdet
Original title
Season 4
Title
Сезон 4
Season premiere
25 December 2003
Production year
2003
Number of episodes
2
Runtime
1 hour 56 minutes
Series rating
8.1
Rate
11
votes
8.1
IMDb
"Unit One" season 4 list of episodes.
Assistance Report A-05/03 (1)
Season 4
Episode 1
25 December 2003
Assistance Report A-05/03 (2)
Season 4
Episode 2
1 January 2004
