Unit One 2000 - 2004 season 3

Unit One season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Unit One Seasons Season 3
Rejseholdet
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 30 December 2001
Production year 2001
Number of episodes 14
Runtime 13 hours 32 minutes

Series rating

8.1
Rate 11 votes
8.1 IMDb

"Unit One" season 3 list of episodes.

Assistance Report A-2/01
Season 3 Episode 1
30 December 2001
Assistance Report A-3/01
Season 3 Episode 2
6 January 2002
Assistance Report A-4/01
Season 3 Episode 3
13 January 2002
Assistance Report A-6/01
Season 3 Episode 4
20 January 2002
Assistance Report A-7/01 (1)
Season 3 Episode 5
27 January 2002
Assistance Report A-7/01 (2)
Season 3 Episode 6
3 February 2002
Assistance Report A-9/01
Season 3 Episode 7
10 February 2002
Assistance Report A-12/01
Season 3 Episode 8
17 February 2002
Assistance Report A-13/01
Season 3 Episode 9
24 February 2002
Assistance Report A-15/01
Season 3 Episode 10
3 March 2002
Assistance Report A-16/01
Season 3 Episode 11
10 March 2002
Assistance Report A-17/01
Season 3 Episode 12
17 March 2002
Assistance Report A-19/01 (1)
Season 3 Episode 13
24 March 2002
Assistance Report A-19/01 (2)
Season 3 Episode 14
1 April 2002
