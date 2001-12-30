Menu
Unit One 2000 - 2004 season 3
Rejseholdet
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
30 December 2001
Production year
2001
Number of episodes
14
Runtime
13 hours 32 minutes
Series rating
8.1
Rate
11
votes
8.1
IMDb
"Unit One" season 3 list of episodes.
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Assistance Report A-2/01
Season 3
Episode 1
30 December 2001
Assistance Report A-3/01
Season 3
Episode 2
6 January 2002
Assistance Report A-4/01
Season 3
Episode 3
13 January 2002
Assistance Report A-6/01
Season 3
Episode 4
20 January 2002
Assistance Report A-7/01 (1)
Season 3
Episode 5
27 January 2002
Assistance Report A-7/01 (2)
Season 3
Episode 6
3 February 2002
Assistance Report A-9/01
Season 3
Episode 7
10 February 2002
Assistance Report A-12/01
Season 3
Episode 8
17 February 2002
Assistance Report A-13/01
Season 3
Episode 9
24 February 2002
Assistance Report A-15/01
Season 3
Episode 10
3 March 2002
Assistance Report A-16/01
Season 3
Episode 11
10 March 2002
Assistance Report A-17/01
Season 3
Episode 12
17 March 2002
Assistance Report A-19/01 (1)
Season 3
Episode 13
24 March 2002
Assistance Report A-19/01 (2)
Season 3
Episode 14
1 April 2002
