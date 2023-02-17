Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Taxi Driver season 2 watch online

Taxi Driver season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Taxi Driver Seasons Season 2
Mobeomtaeksi 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Taxi Driver" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Таксист», несмотря на расформирование службы такси, До Ги все еще охотится за плохими людьми. Скрывая это от остальных участников, До Ги и Сон Чхоль втайне помогают отцу, который ищет своего исчезнувшего сына. Чтобы подтвердить свое местонахождение, До Ги отправляется за рубеж, в другую страну, чтобы выполнить свое первое задание. До Ги успешно проникает в Чонгеум при помощи членов своей прежней команды. Он притворяется похищенным новобранцем, но тайно ищет Дон Чжэ. Во время поисков он натыкается на Лим Бок Джа. Как раз в тот момент, когда он собирается схватить его, раздается выстрел...

Series rating

7.9
Rate 13 votes
8.1 IMDb

"Taxi Driver" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
17 February 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
18 February 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
24 February 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
25 February 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
3 March 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
11 March 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
17 March 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
18 March 2023
Episode 9
Season 2 Episode 9
24 March 2023
Episode 10
Season 2 Episode 10
25 March 2023
Episode 11
Season 2 Episode 11
31 March 2023
Episode 12
Season 2 Episode 12
1 April 2023
Episode 13
Season 2 Episode 13
7 April 2023
Episode 14
Season 2 Episode 14
8 April 2023
Episode 15
Season 2 Episode 15
14 April 2023
Episode 16
Season 2 Episode 16
15 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more