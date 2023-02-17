Во 2-м сезоне сериала «Таксист», несмотря на расформирование службы такси, До Ги все еще охотится за плохими людьми. Скрывая это от остальных участников, До Ги и Сон Чхоль втайне помогают отцу, который ищет своего исчезнувшего сына. Чтобы подтвердить свое местонахождение, До Ги отправляется за рубеж, в другую страну, чтобы выполнить свое первое задание. До Ги успешно проникает в Чонгеум при помощи членов своей прежней команды. Он притворяется похищенным новобранцем, но тайно ищет Дон Чжэ. Во время поисков он натыкается на Лим Бок Джа. Как раз в тот момент, когда он собирается схватить его, раздается выстрел...