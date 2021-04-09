Menu
Taxi Driver season 1 watch online

Taxi Driver season 1 poster
Mobeomtaeksi 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Taxi Driver" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Таксист» загадочное такси появляется перед Чо До Чхолом после того, как молодой человек узнал, что сексуального маньяка, который жестоко расправился с его матерью много лет назад, выпустили из тюрьмы. Главный герой не может допустить, чтобы этот опасный человек разгуливал на свободе. В этом ему может помочь До Ги. Он забирает Чо До Чхоля на своем такси и пропадает. После этого парень увольняется из военной академии, где служил до этого, и становится водителем. Он выясняет, что клиенты компании не просто нуждаются в перевозке, они хотят отомстить своему обидчику. Чо До Чхоль и сам имеет такой же запрос.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
8.1 IMDb

"Taxi Driver" season 1 list of episodes.

Episode 1
9 April 2021
Episode 2
10 April 2021
Episode 3
16 April 2021
Episode 4
17 April 2021
Episode 5
23 April 2021
Episode 6
24 April 2021
Episode 7
30 April 2021
Episode 8
1 May 2021
Episode 9
7 May 2021
Episode 10
8 May 2021
Episode 11
14 May 2021
Episode 12
15 May 2021
Episode 13
21 May 2021
Episode 14
22 May 2021
Episode 15
28 May 2021
Episode 16
29 May 2021
