5.4
IMDb Rating: 7.7
10 posters
Blue Bloods (2010 - …)
Blue Bloods
18+
Drama
Crime
Production year
2010
Country
USA
Total seasons
14 seasons
Episode duration
43 minutes
TV channel
CBS
Runtime
209 hours 59 minutes
TV series description
Revolves around a family of New York cops.
Len Cariou
Henry Reagan
Bridget Moynahan
Erin Reagan-Boyle
Jennifer Esposito
Jackie Curatola
Donnie Wahlberg
Danny Reagan
Series rating
5.4
10
votes
7.7
IMDb
Seasons
Season 1
2010,
22 episodes
Season 2
2011,
22 episodes
Season 3
2012,
23 episodes
Season 4
2013,
22 episodes
Season 5
2014,
22 episodes
Season 6
2015,
22 episodes
Season 7
2016,
22 episodes
Season 8
2017,
22 episodes
Season 9
2018,
22 episodes
Season 10
2019,
19 episodes
Season 11
2020,
16 episodes
Season 12
2021,
20 episodes
Season 13
2022,
21 episodes
Season 14
2024,
18 episodes
