Blue Bloods All seasons
Blue Bloods
16+
Production year
2010
Country
USA
Episode duration
43 minutes
TV channel
CBS
Series rating
5.4
Rate
10
votes
7.7
IMDb
Write review
All seasons of "Blue Bloods"
Season 1
22 episodes
24 September 2010 - 13 May 2011
Season 2
22 episodes
23 September 2011 - 11 May 2012
Season 3
23 episodes
28 September 2012 - 10 May 2013
Season 4
22 episodes
27 September 2013 - 9 May 2014
Season 5
22 episodes
26 September 2014 - 1 May 2015
Season 6
22 episodes
25 September 2015 - 6 May 2016
Season 7
22 episodes
23 September 2016 - 5 May 2017
Season 8
22 episodes
29 September 2017 - 11 May 2018
Season 9
22 episodes
28 September 2018 - 10 May 2019
Season 10
19 episodes
27 September 2019 - 1 May 2020
Season 11
16 episodes
4 December 2020 - 14 May 2021
Season 12
20 episodes
1 October 2021 - 6 May 2022
Season 13
21 episodes
7 October 2022 - 19 May 2023
Season 14
18 episodes
16 February 2024 - 13 December 2024
