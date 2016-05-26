Menu
Private Eyes 2016 - 2021 season 1

Private Eyes season 1 poster
Private Eyes 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 May 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

"Private Eyes" season 1 list of episodes.

The Code
Season 1 Episode 1
26 May 2016
Mise en Place
Season 1 Episode 2
2 June 2016
The Money Shot
Season 1 Episode 3
9 June 2016
The Devil's Playground
Season 1 Episode 4
16 June 2016
The Six
Season 1 Episode 5
23 June 2016
Partners in Crime
Season 1 Episode 6
30 June 2016
Karaoke Confidential
Season 1 Episode 7
7 July 2016
I Do, I Do
Season 1 Episode 8
14 July 2016
Disappearing Act
Season 1 Episode 9
21 July 2016
Family Jewels
Season 1 Episode 10
28 July 2016
