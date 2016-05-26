Menu
Private Eyes 2016 - 2021 season 1
Private Eyes
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
26 May 2016
Production year
2016
Number of episodes
10
Runtime
7 hours 10 minutes
Series rating
7.2
Rate
11
votes
7.3
IMDb
"Private Eyes" season 1 list of episodes.
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
The Code
Season 1
Episode 1
26 May 2016
Mise en Place
Season 1
Episode 2
2 June 2016
The Money Shot
Season 1
Episode 3
9 June 2016
The Devil's Playground
Season 1
Episode 4
16 June 2016
The Six
Season 1
Episode 5
23 June 2016
Partners in Crime
Season 1
Episode 6
30 June 2016
Karaoke Confidential
Season 1
Episode 7
7 July 2016
I Do, I Do
Season 1
Episode 8
14 July 2016
Disappearing Act
Season 1
Episode 9
21 July 2016
Family Jewels
Season 1
Episode 10
28 July 2016
