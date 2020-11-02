Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Private Eyes 2016 - 2021 season 4

Private Eyes season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Private Eyes Seasons Season 4
Private Eyes 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 2 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 36 minutes

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

"Private Eyes" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Family Plot
Season 4 Episode 1
2 November 2020
Gumbo for Hire
Season 4 Episode 2
9 November 2020
The P.I. Vanishes
Season 4 Episode 3
16 November 2020
The Proof is Out There
Season 4 Episode 4
23 November 2020
All's Fair in Love and Amor
Season 4 Episode 5
30 November 2020
Tappa Kegga Daily
Season 4 Episode 6
7 December 2020
Under Par-essure
Season 4 Episode 7
14 December 2020
Blueprint for Murder
Season 4 Episode 8
7 January 2021
A Star is Torn
Season 4 Episode 9
14 January 2021
Smoke Gets in Your Eyes
Season 4 Episode 10
21 January 2021
The Perfect Storm
Season 4 Episode 11
28 January 2021
Drop Dead Carny
Season 4 Episode 12
4 February 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more