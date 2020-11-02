Menu
Private Eyes 2016 - 2021 season 4
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
18+
Original title
Season 4
Title
Сезон 4
Season premiere
2 November 2020
Production year
2020
Number of episodes
12
Runtime
8 hours 36 minutes
Series rating
7.2
Rate
11
votes
7.3
IMDb
"Private Eyes" season 4 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Family Plot
Season 4
Episode 1
2 November 2020
Gumbo for Hire
Season 4
Episode 2
9 November 2020
The P.I. Vanishes
Season 4
Episode 3
16 November 2020
The Proof is Out There
Season 4
Episode 4
23 November 2020
All's Fair in Love and Amor
Season 4
Episode 5
30 November 2020
Tappa Kegga Daily
Season 4
Episode 6
7 December 2020
Under Par-essure
Season 4
Episode 7
14 December 2020
Blueprint for Murder
Season 4
Episode 8
7 January 2021
A Star is Torn
Season 4
Episode 9
14 January 2021
Smoke Gets in Your Eyes
Season 4
Episode 10
21 January 2021
The Perfect Storm
Season 4
Episode 11
28 January 2021
Drop Dead Carny
Season 4
Episode 12
4 February 2021
