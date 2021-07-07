Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Private Eyes season 5 watch online
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Private Eyes
Seasons
Season 5
Private Eyes
18+
Original title
Season 5
Title
Сезон 5
Season premiere
7 July 2021
Production year
2021
Number of episodes
8
Runtime
5 hours 44 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7.3
IMDb
Write review
"Private Eyes" season 5 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
In the Arms of Morpheus
Season 5
Episode 1
7 July 2021
School's Out for Murder
Season 5
Episode 2
15 July 2021
Dead Air
Season 5
Episode 3
22 July 2021
Gone in 60 Minutes
Season 5
Episode 4
29 July 2021
Murder They Wrote
Season 5
Episode 5
5 August 2021
Angie Get Your Gun
Season 5
Episode 6
12 August 2021
Smart Home Alone
Season 5
Episode 7
19 August 2021
Queen's Gambit
Season 5
Episode 8
26 August 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree