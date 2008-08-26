В 4-м сезоне шоу «Модельная школа ведьмы Дженис» Питера сменяет более сговорчивый партнер, и агентство Дженис может начать все с чистого листа. Очередной VIP-кастинг приводит к появлению в кадре множества новых моделей, включая глухонемую техасску. Младший брат певицы Мадонны – дизайнер интерьеров Кристофер Чикконе – приобретает роскошный особняк в Беверли-Хиллз и приглашает нескольких девушек и ребят из агентства для фотосессии в нем. Кубинский дизайнер пляжной одежды заказывает для своей новой кампании новых моделей, включая новичка Чендлера и трех девушек, которых еще предстоит выбрать.