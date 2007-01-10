Во 2-м сезоне шоу «Модельная школа ведьмы Дженис» Дикинсон возвращается после летнего отпуска и обнаруживает, что некоторые из ее успешных моделей уходят к другим агентам. Она проводит открытый кастинг на замену, и на него являются более трех тысяч человек. Дженис и ее коллегам удается отобрать 53 лучших, но принять на работу их всех они не смогут при всем желании, поэтому для девушек и парней приходится придумать еще одно испытание. Одна из начинающих моделей сталкивается с важным решением. Тем временем отношения между Дженис и Питером осложняются, им необходимо решить свои проблемы с общением.