The Janice Dickinson Modeling Agency (2006), season 2

The Janice Dickinson Modeling Agency season 2 poster
The Janice Dickinson Modeling Agency 18+
Original title Season 2
Season premiere 10 January 2007
Production year 2007
Number of episodes 11
Runtime 11 hours 0 minute
"The Janice Dickinson Modeling Agency" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Модельная школа ведьмы Дженис» Дикинсон возвращается после летнего отпуска и обнаруживает, что некоторые из ее успешных моделей уходят к другим агентам. Она проводит открытый кастинг на замену, и на него являются более трех тысяч человек. Дженис и ее коллегам удается отобрать 53 лучших, но принять на работу их всех они не смогут при всем желании, поэтому для девушек и парней приходится придумать еще одно испытание. Одна из начинающих моделей сталкивается с важным решением. Тем временем отношения между Дженис и Питером осложняются, им необходимо решить свои проблемы с общением.

TV Show rating

5 IMDb
"The Janice Dickinson Modeling Agency" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Model Mutiny
Season 2 Episode 1
10 January 2007
Callbacks
Season 2 Episode 2
17 January 2007
In with the New
Season 2 Episode 3
24 January 2007
Fight or Flight
Season 2 Episode 4
31 January 2007
Back in Business
Season 2 Episode 5
7 February 2007
The Cure
Season 2 Episode 6
10 February 2007
In Bed with the Client
Season 2 Episode 7
13 February 2007
Beauty Has Its Price
Season 2 Episode 8
20 February 2007
Measure Up
Season 2 Episode 9
27 February 2007
You're Fired
Season 2 Episode 10
6 March 2007
Crash and Return
Season 2 Episode 11
13 March 2007
TV series release schedule
