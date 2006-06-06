Menu
The Janice Dickinson Modeling Agency (2006), season 1

The Janice Dickinson Modeling Agency season 1 poster
The Janice Dickinson Modeling Agency 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 June 2006
Production year 2006
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"The Janice Dickinson Modeling Agency" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Модельная школа ведьмы Дженис» одна из самых известных топ-моделей в мире возвращается из декрета и решает вновь покорить звездный олимп. Пятидесятилетняя Дженис Дикинсон, долгие годы бывшая очень востребованной на мировых подиумах, понимает, что зарабатывать своей фигурой и мастерством она больше не сможет в силу возраста. Однако у нее есть бесценный опыт, который может пригодиться новому поколению моделей. Дженис решается на отчаянный шаг – она создает собственное агентство и модельную школу для новичков. Коллеги по цеху посмеиваются над ней, пока не видят первые результаты.

"The Janice Dickinson Modeling Agency" season 1 list of episodes. TV series release schedule
In the Beginning
Season 1 Episode 1
6 June 2006
Get Down to Business
Season 1 Episode 2
6 June 2006
Cut the Fat
Season 1 Episode 3
13 June 2006
The First Job
Season 1 Episode 4
20 June 2006
NYC
Season 1 Episode 5
27 June 2006
It's Official
Season 1 Episode 6
11 July 2006
Vegas Baby
Season 1 Episode 7
18 July 2006
It's All About the Runway
Season 1 Episode 8
25 July 2006
Signed, Sealed, Delivered
Season 1 Episode 9
1 August 2006
Step It Up
Season 1 Episode 10
8 August 2006
Get the Picture
Season 1 Episode 11
8 August 2006
The Axe Falls
Season 1 Episode 12
15 August 2006
