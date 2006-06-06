В 1-м сезоне шоу «Модельная школа ведьмы Дженис» одна из самых известных топ-моделей в мире возвращается из декрета и решает вновь покорить звездный олимп. Пятидесятилетняя Дженис Дикинсон, долгие годы бывшая очень востребованной на мировых подиумах, понимает, что зарабатывать своей фигурой и мастерством она больше не сможет в силу возраста. Однако у нее есть бесценный опыт, который может пригодиться новому поколению моделей. Дженис решается на отчаянный шаг – она создает собственное агентство и модельную школу для новичков. Коллеги по цеху посмеиваются над ней, пока не видят первые результаты.