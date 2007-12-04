В 3-м сезоне шоу «Модельная школа ведьмы Дженис» новый клиент агентства запрашивает моделей латиноамериканской наружности. Это сподвигло Дженис провести открытый кастинг и открыть латиноамериканское подразделение своей школы. Однако конкурс осложняется, когда проблемы с алкоголем и обнаженной натурой вызывают суматоху в студии. Дикинсон проводит для начинающих моделей семинар, на котором обсуждаются моральные ситуации, связанные с наготой в кадре. По итогам Дженис и ее воспитанники участвуют в нескольких фотосессиях, включая проекты для Джека Генри и Руфскина, а также кастинг для SensiClear.