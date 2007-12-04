Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Janice Dickinson Modeling Agency (2006), season 3

The Janice Dickinson Modeling Agency season 3 poster
Kinoafisha TV Shows The Janice Dickinson Modeling Agency Seasons Season 3

The Janice Dickinson Modeling Agency 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 4 December 2007
Production year 2007
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"The Janice Dickinson Modeling Agency" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Модельная школа ведьмы Дженис» новый клиент агентства запрашивает моделей латиноамериканской наружности. Это сподвигло Дженис провести открытый кастинг и открыть латиноамериканское подразделение своей школы. Однако конкурс осложняется, когда проблемы с алкоголем и обнаженной натурой вызывают суматоху в студии. Дикинсон проводит для начинающих моделей семинар, на котором обсуждаются моральные ситуации, связанные с наготой в кадре. По итогам Дженис и ее воспитанники участвуют в нескольких фотосессиях, включая проекты для Джека Генри и Руфскина, а также кастинг для SensiClear.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
5 IMDb
Write review
"The Janice Dickinson Modeling Agency" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
La Vida Janice
Season 3 Episode 1
4 December 2007
Mo' Models, Mo' Problems
Season 3 Episode 2
11 December 2007
Zero Tolerance
Season 3 Episode 3
18 December 2007
Of Models and Morals
Season 3 Episode 4
1 January 2008
Model Mayhem
Season 3 Episode 5
8 January 2008
Under Pressure
Season 3 Episode 6
15 January 2008
Under the Knife
Season 3 Episode 7
22 January 2008
Las Vegas or Bust
Season 3 Episode 8
29 January 2008
Destination: Miami (Part 1)
Season 3 Episode 9
5 February 2008
Destination: Miami (Part 2)
Season 3 Episode 10
12 February 2008
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more