Во 2-м сезоне сериала «Магия святой всемогуща» продолжается история простой офисной служащей Сэй, которую вместе с ученицей старшей школы призвали защищать королевство в ином мире. Вот только девушку-подростка, недавно сидевшую за партой, сразу признали подходящей для роли святой хранительницы, а Сэй отвергли. Главная героиня возмутилась пренебрежением к себе и собиралась немедленно покинуть владения, однако понятия не имела, как это сделать. Примерно две недели спустя, прогуливаясь по саду, она сталкивается с научным сотрудником исследовательского центра и становится его ассистенткой. Теперь Сэй может помогать людям.