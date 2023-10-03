Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Seijo no Maryoku wa Bannou Desu 2021 - 2023, season 2

Seijo no Maryoku wa Bannou Desu season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Seijo no Maryoku wa Bannou Desu Seasons Season 2

Seijo no Maryoku wa Bannou Desu
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 3 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Seijo no Maryoku wa Bannou Desu" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Магия святой всемогуща» продолжается история простой офисной служащей Сэй, которую вместе с ученицей старшей школы призвали защищать королевство в ином мире. Вот только девушку-подростка, недавно сидевшую за партой, сразу признали подходящей для роли святой хранительницы, а Сэй отвергли. Главная героиня возмутилась пренебрежением к себе и собиралась немедленно покинуть владения, однако понятия не имела, как это сделать. Примерно две недели спустя, прогуливаясь по саду, она сталкивается с научным сотрудником исследовательского центра и становится его ассистенткой. Теперь Сэй может помогать людям.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7.1 IMDb
Write review
Seijo no Maryoku wa Bannou Desu List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Trading Company
Season 2 Episode 1
3 October 2023
A Foreign Country
Season 2 Episode 2
10 October 2023
The Ceremony
Season 2 Episode 3
17 October 2023
The Imperial Prince
Season 2 Episode 4
24 October 2023
Purpose
Season 2 Episode 5
31 October 2023
Divine Blessing
Season 2 Episode 6
7 November 2023
Interlude
Season 2 Episode 7
14 November 2023
The Frontier
Season 2 Episode 8
21 November 2023
Final Act
Season 2 Episode 9
28 November 2023
Longing
Season 2 Episode 10
5 December 2023
Theatergoing
Season 2 Episode 11
12 December 2023
Blessing
Season 2 Episode 12
19 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more