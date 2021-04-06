В 1-м сезоне сериала «Магия святой всемогуща» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Сэй Таканаси. Она работает простой служащей в одной из многочисленных японских компаний и очень устает под конец каждого рабочего дня. Жизнь главной героини меняется, когда вместе с другой девушкой она отправляется в иной мир. Правда, спутницу Сэй сразу называют Святой и уводят, а присутствие Таканаси просто оказывается проигнорированным. Недовольная происходящим, девушка решает уйти из дворца, куда ее отправили, однако сделать ей этого так и не удается. Вместо этого Сэй устраивается на работу в Исследовательский институт при дворце.