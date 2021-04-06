Menu
Seijo no Maryoku wa Bannou Desu 2021, season 1

Seijo no Maryoku wa Bannou Desu season 1 poster
Seijo no Maryoku wa Bannou Desu
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Seijo no Maryoku wa Bannou Desu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Магия святой всемогуща» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Сэй Таканаси. Она работает простой служащей в одной из многочисленных японских компаний и очень устает под конец каждого рабочего дня. Жизнь главной героини меняется, когда вместе с другой девушкой она отправляется в иной мир. Правда, спутницу Сэй сразу называют Святой и уводят, а присутствие Таканаси просто оказывается проигнорированным. Недовольная происходящим, девушка решает уйти из дворца, куда ее отправили, однако сделать ей этого так и не удается. Вместо этого Сэй устраивается на работу в Исследовательский институт при дворце.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7.1 IMDb
Seijo no Maryoku wa Bannou Desu List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Summon
Season 1 Episode 1
6 April 2021
Friendship
Season 1 Episode 2
13 April 2021
Capital
Season 1 Episode 3
20 April 2021
Miracle
Season 1 Episode 4
27 April 2021
Appraisal
Season 1 Episode 5
4 May 2021
Lady
Season 1 Episode 6
11 May 2021
Interlude
Season 1 Episode 7
18 May 2021
Awakening
Season 1 Episode 8
25 May 2021
Saint
Season 1 Episode 9
1 June 2021
Diary
Season 1 Episode 10
8 June 2021
Predicament
Season 1 Episode 11
15 June 2021
Return
Season 1 Episode 12
22 June 2021
TV series release schedule
