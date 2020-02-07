В 4-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» Яра является амбициозной молодой девушкой, которая занята продюсированием программы «Эта американская жизнь». Она жадно ищет интересные истории для своих радиопередач. После того как Яра рассказала коллегам тайные стороны супружеской жизни своих родителей, она не встретила поддержки. Ее парень по имени Оуэн живет вместе с ней. Скоро им предстоит отметить годовщину отношений. Но стремление Яры освещать все стороны своей жизни портит праздник. А накануне рождественских праздников начинается снежный буран. Парень не может вернуться домой, поэтому решает провести Хануку с семьей.