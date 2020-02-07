Menu
High Maintenance 2016 - 2020, season 4

Season premiere 7 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 9
Runtime 4 hours 30 minutes
"High Maintenance" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» Яра является амбициозной молодой девушкой, которая занята продюсированием программы «Эта американская жизнь». Она жадно ищет интересные истории для своих радиопередач. После того как Яра рассказала коллегам тайные стороны супружеской жизни своих родителей, она не встретила поддержки. Ее парень по имени Оуэн живет вместе с ней. Скоро им предстоит отметить годовщину отношений. Но стремление Яры освещать все стороны своей жизни портит праздник. А накануне рождественских праздников начинается снежный буран. Парень не может вернуться домой, поэтому решает провести Хануку с семьей.

0.0
Rate 0 vote
8.1 IMDb
Season 4 Episode 1
7 February 2020
Trick
Season 4 Episode 2
14 February 2020
Voir Dire
Season 4 Episode 3
21 February 2020
Backflash
Season 4 Episode 4
28 February 2020
Screen
Season 4 Episode 5
6 March 2020
Adelante
Season 4 Episode 6
13 March 2020
Hand
Season 4 Episode 7
20 March 2020
Solo
Season 4 Episode 8
27 March 2020
Soup
Season 4 Episode 9
3 April 2020
