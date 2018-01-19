Во 2-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» Парень разрывается между своими нью-йоркскими клиентами, которые столкнулись с информацией об изменениях в мире, и пытаются переварить эти новости. Пара, которая проснулась в гостинице после страстной ночи, хочет весь день проваляться в постели. Они понятия не имеют о том, что происходит во внешнем мире. Другая парочка впервые отправляется в Нью-Йорк и выясняет, что арендованное жилье далеко от совершенства. Парень привозит марихуану женщинам-политикам, а религиозный фанатик открывает для себя мир, который существует за пределами его секты.