High Maintenance 2016 - 2020 season 2

High Maintenance season 2 poster
High Maintenance 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 19 January 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"High Maintenance" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» Парень разрывается между своими нью-йоркскими клиентами, которые столкнулись с информацией об изменениях в мире, и пытаются переварить эти новости. Пара, которая проснулась в гостинице после страстной ночи, хочет весь день проваляться в постели. Они понятия не имеют о том, что происходит во внешнем мире. Другая парочка впервые отправляется в Нью-Йорк и выясняет, что арендованное жилье далеко от совершенства. Парень привозит марихуану женщинам-политикам, а религиозный фанатик открывает для себя мир, который существует за пределами его секты.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.1 IMDb
"High Maintenance" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Globo
Season 2 Episode 1
19 January 2018
Fagin
Season 2 Episode 2
26 January 2018
Namaste
Season 2 Episode 3
2 February 2018
Derech
Season 2 Episode 4
9 February 2018
Scromple
Season 2 Episode 5
16 February 2018
Googie
Season 2 Episode 6
23 February 2018
HBD
Season 2 Episode 7
2 March 2018
Ghost
Season 2 Episode 8
9 March 2018
#goalz
Season 2 Episode 9
16 March 2018
Steve
Season 2 Episode 10
23 March 2018
