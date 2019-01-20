В 3-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» безымянный наркодилер Парень отправился подальше от Нью-Йорка в своем фургоне. На его голову падают известия, которые трудно назвать благоприятными. Однако Парню посчастливилось завести новое интересное знакомство. Кори старается привыкнуть к новой реальности, в которой она осталась без своего приятеля. Тем временем у постоянного клиента Парня по имени Марти похищают велосипед. Он нуждается в совете поставщика травки. Затем Парень доставляет травку на площадку, где проходят съемки какого-то проекта. Съемочной команде приходится переснимать много материала, и они хотят расслабиться.