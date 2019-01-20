Menu
High Maintenance 2016 - 2020 season 3

High Maintenance 18+
Title Сезон 3
Season premiere 20 January 2019
Production year 2019
Number of episodes 9
Runtime 4 hours 30 minutes
"High Maintenance" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» безымянный наркодилер Парень отправился подальше от Нью-Йорка в своем фургоне. На его голову падают известия, которые трудно назвать благоприятными. Однако Парню посчастливилось завести новое интересное знакомство. Кори старается привыкнуть к новой реальности, в которой она осталась без своего приятеля. Тем временем у постоянного клиента Парня по имени Марти похищают велосипед. Он нуждается в совете поставщика травки. Затем Парень доставляет травку на площадку, где проходят съемки какого-то проекта. Съемочной команде приходится переснимать много материала, и они хотят расслабиться.

8.1 IMDb
"High Maintenance" season 3 list of episodes. TV series release schedule
M.A.S.H.
Season 3 Episode 1
20 January 2019
Craig
Season 3 Episode 2
27 January 2019
Blondie
Season 3 Episode 3
3 February 2019
Breathwork
Season 3 Episode 4
10 February 2019
Payday
Season 3 Episode 5
17 February 2019
Fingerbutt
Season 3 Episode 6
24 February 2019
Dongle
Season 3 Episode 7
3 March 2019
Proxy
Season 3 Episode 8
10 March 2019
Cruise
Season 3 Episode 9
17 March 2019
