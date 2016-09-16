В 1-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» Парень доставляет травку двум разным мужчинам-приятелям. Один из них ведет себя развязно, а второй представляется тихоней. Это провоцирует в их жизни множество комичных ситуаций. Однако неравным отношениям суждено закончиться после того, как мужчина заводит другую компанию. Другими клиентами Парня оказываются скучная, на первый взгляд, парочка – Лео и Джиджи. Они скромно отмечают день рождения Лео. Однако все оказывается не совсем таким, каким кажется поначалу. Другая пара, Джун и Вэй, хотят быть ближе к своему отпрыску и разделять его ценности. А Парень отправляется с травкой к пенсионеру Джиму.