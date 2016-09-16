Menu
High Maintenance 2016 - 2020 season 1

High Maintenance season 1 poster
High Maintenance Seasons Season 1

High Maintenance 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"High Maintenance" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» Парень доставляет травку двум разным мужчинам-приятелям. Один из них ведет себя развязно, а второй представляется тихоней. Это провоцирует в их жизни множество комичных ситуаций. Однако неравным отношениям суждено закончиться после того, как мужчина заводит другую компанию. Другими клиентами Парня оказываются скучная, на первый взгляд, парочка – Лео и Джиджи. Они скромно отмечают день рождения Лео. Однако все оказывается не совсем таким, каким кажется поначалу. Другая пара, Джун и Вэй, хотят быть ближе к своему отпрыску и разделять его ценности. А Парень отправляется с травкой к пенсионеру Джиму.

"High Maintenance" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Meth(od)
Season 1 Episode 1
16 September 2016
Museebat
Season 1 Episode 2
23 September 2016
Grandpa
Season 1 Episode 3
30 September 2016
Tick
Season 1 Episode 4
7 October 2016
Selfie
Season 1 Episode 5
14 October 2016
Ex
Season 1 Episode 6
21 October 2016
