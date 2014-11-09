В 3-м сезоне сериала «Служба новостей», лишившись немалого количества аудитории из-за операции «Генуя», отдел новостей фокусируется на взрывах на Бостонском марафоне. При этом теперь информация подается гораздо аккуратнее, чем прежде. На место происшествия отправляются Мэгги и Эллиота. Слоун при помощи компьютерной программы, которая позволяет тщательно проверить финансовые сведения, ищет инсайдерскую информацию. Риз дает Слоун корпоративные сведения, которые свидетельствуют о больших материальных убытках. С Нилом выходит на связь анонимный источник, полученные документы от него указывают на беспорядки за рубежом.