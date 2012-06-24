Menu
The Newsroom 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 June 2012
Production year 2012
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"The Newsroom" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Служба новостей» после своего категоричного спича во время дебатов в Северо-Западном институте популярный ведущий Atlantis Cable News (ACN) Уилл Макэвой сталкивается с шокирующими событиями. Когда он возвращается из отпуска, то выясняет, что старая команда ушла из его вечерней программы новостей. Новым исполнительным продюсером стала экс-возлюбленная Уилла Маккензи Макхейл. Последние известия о предполагаемом чудовищном разливе нефти в Мексиканском заливе заинтересовали ее сотрудника Джима Харпера. Он хочет уделить особое внимание экологическим проблемам, а не поискам сгинувших без следа рабочих...

Series rating

0.0
8.6 IMDb
"The Newsroom" season 1 list of episodes. TV series release schedule
We Just Decided To
Season 1 Episode 1
24 June 2012
News Night 2.0
Season 1 Episode 2
1 July 2012
The 112th Congress
Season 1 Episode 3
8 July 2012
I'll Try to Fix You
Season 1 Episode 4
15 July 2012
Amen
Season 1 Episode 5
22 July 2012
Bullies
Season 1 Episode 6
29 July 2012
5/1
Season 1 Episode 7
5 August 2012
The Blackout, Part 1: Tragedy Porn
Season 1 Episode 8
12 August 2012
The Blackout, Part 2: Mock Debate
Season 1 Episode 9
19 August 2012
The Greater Fool
Season 1 Episode 10
26 August 2012
