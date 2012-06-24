В 1-м сезоне сериала «Служба новостей» после своего категоричного спича во время дебатов в Северо-Западном институте популярный ведущий Atlantis Cable News (ACN) Уилл Макэвой сталкивается с шокирующими событиями. Когда он возвращается из отпуска, то выясняет, что старая команда ушла из его вечерней программы новостей. Новым исполнительным продюсером стала экс-возлюбленная Уилла Маккензи Макхейл. Последние известия о предполагаемом чудовищном разливе нефти в Мексиканском заливе заинтересовали ее сотрудника Джима Харпера. Он хочет уделить особое внимание экологическим проблемам, а не поискам сгинувших без следа рабочих...