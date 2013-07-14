Во 2-м сезоне сериала «Служба новостей» Уилл рассказывает обо всех событиях минувшего года в рамках беседы с юристом ACN Ребеккой Холлидэй. Риз Лэнсина не разрешают прийти на заседания в Конгрессе насчет копирайта. Джим Харпер хочет освещать предвыборную кампанию кандидата в президенты Митта Ромни, чтобы не думать о разрыве отношений с Мэгги. Для того чтобы заменить его, Мак приглашает продюсера ACN в округе Вашингтон Джерри Дантана. Мэгги съезжается с Доном, но в скором времени тот обнаруживает видеозапись, где она говорит о своих чувствах к Джиму. Уилл назвал чайную партию «американским Талибаном». А общественность такое не прощает...