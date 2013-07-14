Menu
Russian
Season premiere 14 July 2013
Production year 2013
Number of episodes 9
Runtime 9 hours 0 minute
"The Newsroom" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Служба новостей» Уилл рассказывает обо всех событиях минувшего года в рамках беседы с юристом ACN Ребеккой Холлидэй. Риз Лэнсина не разрешают прийти на заседания в Конгрессе насчет копирайта. Джим Харпер хочет освещать предвыборную кампанию кандидата в президенты Митта Ромни, чтобы не думать о разрыве отношений с Мэгги. Для того чтобы заменить его, Мак приглашает продюсера ACN в округе Вашингтон Джерри Дантана. Мэгги съезжается с Доном, но в скором времени тот обнаруживает видеозапись, где она говорит о своих чувствах к Джиму. Уилл назвал чайную партию «американским Талибаном». А общественность такое не прощает...

8.6 IMDb
"The Newsroom" season 2 list of episodes. TV series release schedule
First Thing We Do, Let's Kill All the Lawyers
Season 2 Episode 1
14 July 2013
The Genoa Tip
Season 2 Episode 2
21 July 2013
Willie Pete
Season 2 Episode 3
28 July 2013
Unintended Consequences
Season 2 Episode 4
4 August 2013
News Night with Will McAvoy
Season 2 Episode 5
11 August 2013
One Step Too Many
Season 2 Episode 6
18 August 2013
Red Team III
Season 2 Episode 7
25 August 2013
Election Night, Part 1
Season 2 Episode 8
8 September 2013
Election Night, Part 2
Season 2 Episode 9
15 September 2013
