В 4-м сезоне шоу «Великие побеги с Морганом Фриманом» Бланш защищает Элоди Генри, обвиняемую в планировании похищения маленького мальчика по имени Абель, который, по ее словам, является ее биологическим сыном. Бланш получает ДНК-тесты, которые доказывают, что ребенок был вовлечен в незаконную сделку по суррогатной матери. Бланш делает все, что в ее силах, чтобы помочь Элоди Генри получить права на своего сына. Но Мунк думает, что Бланш слишком эмоционально вовлечена, и боится, что та зайдет слишком далеко. Гаспар арестован за убийство ветеринара. Он вел его дело независимо от своей работы в фирме.