Munch 2016 - 2021, season 4

Munch season 4 poster
Munch 16+
Season premiere 21 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Munch" season 4 description

В 4-м сезоне шоу «Великие побеги с Морганом Фриманом» Бланш защищает Элоди Генри, обвиняемую в планировании похищения маленького мальчика по имени Абель, который, по ее словам, является ее биологическим сыном. Бланш получает ДНК-тесты, которые доказывают, что ребенок был вовлечен в незаконную сделку по суррогатной матери. Бланш делает все, что в ее силах, чтобы помочь Элоди Генри получить права на своего сына. Но Мунк думает, что Бланш слишком эмоционально вовлечена, и боится, что та зайдет слишком далеко. Гаспар арестован за убийство ветеринара. Он вел его дело независимо от своей работы в фирме. 

7.3 IMDb
Collisions
Season 4 Episode 1
21 October 2021
Divorce à la russe
Season 4 Episode 2
21 October 2021
Sans famille
Season 4 Episode 3
28 October 2021
Cinquante nuances de Munch
Season 4 Episode 4
28 October 2021
Munch contre Munch
Season 4 Episode 5
4 November 2021
Le 18 appelle Munch
Season 4 Episode 6
4 November 2021
Parents, métier à risque
Season 4 Episode 7
11 November 2021
Tu bluffes Munch !
Season 4 Episode 8
11 November 2021
