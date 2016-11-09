Menu
Munch 2016, season 1

Season premiere 9 November 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Munch" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мунч» действие происходит во Франции. Главной героиней истории является адвокат, который часто помогает клиентам, используя несколько нестандартные средства. Частная юридическая фирма, в которой она является партнером, приютила ее бывшего супруга, детектива и молодого адвоката. В расследованиях чаще всего принимают участие мужчины. Габриэль Мунчовски по прозвищу Мунч привыкла и впрямь заботиться о своих клиентах, и это усложняет дела, которые она ведет. Несмотря на то что ей частенько приходится нарушать закон, она всегда добивается того, чтобы справедливость восторжествовала. 

Series rating

0.0
7.3 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Tel père, tel fils
Season 1 Episode 1
9 November 2016
Parole contre parole
Season 1 Episode 2
9 November 2016
Une vérité trompeuse
Season 1 Episode 3
15 May 2017
Mi-figue, mi-raisin
Season 1 Episode 4
15 May 2017
Dernière danse
Season 1 Episode 5
22 May 2017
Ultime recours
Season 1 Episode 6
22 May 2017
Jamais sans mon fils
Season 1 Episode 7
29 May 2017
Le procès
Season 1 Episode 8
29 May 2017
