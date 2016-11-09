В 1-м сезоне сериала «Мунч» действие происходит во Франции. Главной героиней истории является адвокат, который часто помогает клиентам, используя несколько нестандартные средства. Частная юридическая фирма, в которой она является партнером, приютила ее бывшего супруга, детектива и молодого адвоката. В расследованиях чаще всего принимают участие мужчины. Габриэль Мунчовски по прозвищу Мунч привыкла и впрямь заботиться о своих клиентах, и это усложняет дела, которые она ведет. Несмотря на то что ей частенько приходится нарушать закон, она всегда добивается того, чтобы справедливость восторжествовала.