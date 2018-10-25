Menu
Munch 2016, season 2

Munch 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 25 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Munch" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Мунч» Мунч защищает мужчину, обвиняемого в изнасиловании своей супруги. Но если в этом деле и есть жертва, то это он сам. Затем Мунч берется за дело Адама Астье, молодого человека, которого обвиняют в убийстве девушки. Юноша сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Но Мунч быстро понимает, что кое-что не сходится. Адам ведет себя подозрительно, проговаривая свое признание, как будто он заучил его наизусть. Когда Мунч отправляет Адама к психиатру, то узнает, что у него синдром Аспергера, нечасто встречающаяся форма аутизма. Оказывается, что люди с Аспергером не умеют лгать. Это еще больше затрудняет работу Мунч.

7.3 IMDb
Destins Croisés (1)
Season 2 Episode 1
25 October 2018
Destins Croisés (2)
Season 2 Episode 2
25 October 2018
Secret défense
Season 2 Episode 3
1 November 2018
Une mère courage
Season 2 Episode 4
1 November 2018
À couteaux tirés
Season 2 Episode 5
15 November 2018
Meurtre 2.0
Season 2 Episode 6
15 November 2018
De père en fils
Season 2 Episode 7
22 November 2018
Pot de terre contre pot de fer
Season 2 Episode 8
22 November 2018
Cold Case (1)
Season 2 Episode 9
29 November 2018
Cold Case (2)
Season 2 Episode 10
29 November 2018
