Во 2-м сезоне сериала «Мунч» Мунч защищает мужчину, обвиняемого в изнасиловании своей супруги. Но если в этом деле и есть жертва, то это он сам. Затем Мунч берется за дело Адама Астье, молодого человека, которого обвиняют в убийстве девушки. Юноша сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Но Мунч быстро понимает, что кое-что не сходится. Адам ведет себя подозрительно, проговаривая свое признание, как будто он заучил его наизусть. Когда Мунч отправляет Адама к психиатру, то узнает, что у него синдром Аспергера, нечасто встречающаяся форма аутизма. Оказывается, что люди с Аспергером не умеют лгать. Это еще больше затрудняет работу Мунч.