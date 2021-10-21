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Постер к 4-му сезону сериала Мунч
Киноафиша Сериалы Мунч Сезоны Сезон 4

Munch 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 21 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Мунч»

Французский ироничный детективный сериал, рассказывающий об очень нескучных буднях талантливого и самоотверженного юриста Габриэль Мунчовски по прозвищу Мунч. Габриэль Мунчовски по прозвищу Мунч, самоотверженный, благородный и талантливый юрист, ставит интересы своих клиентов, ложно обвинённых в тяжких преступлениях, выше всего, даже выше закона. Она уверена, что справедливость важнее. Она управляет юридической фирме вместе со своим товарищем по духу и соратником Юбером Белланже. Каждый случай в их практике — новый и сложный вызов. Обращающиеся к ним люди уже успели разочароваться во французском правосудии, но Мунч пытается вернуть им веру в справедливость. Женщина раз за разом сражается с ошибками системы, ставя себя под ударом. Практически в каждом расследовании Габриэле приходится либо ходить на грани законности, либо даже совершать мелкие преступления. Зато клиенты её уважают, а многие коллеги даже побаиваются с ней связываться.
 

Список серий сериала Мунч График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Столкновения Collisions
Сезон 4 Серия 1
21 октября 2021
Развод по-русски Divorce à la russe
Сезон 4 Серия 2
21 октября 2021
Без семьи Sans famille
Сезон 4 Серия 3
28 октября 2021
50 оттенков Мунч Cinquante nuances de Munch
Сезон 4 Серия 4
28 октября 2021
Мунч против Мунч Munch contre Munch
Сезон 4 Серия 5
4 ноября 2021
Служба спасения вызывает Мунч Le 18 appelle Munch
Сезон 4 Серия 6
4 ноября 2021
Родитель – опасная профессия Parents, métier à risque
Сезон 4 Серия 7
11 ноября 2021
Ты блефуешь, Мунч? Tu bluffes Munch !
Сезон 4 Серия 8
11 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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