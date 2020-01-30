Menu
Munch 2016, season 3

Munch 16+
Season premiere 30 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Munch" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Мунч» Мунк защищает медсестру, обвиняемую в намеренном отравлении одного из своих пациентов, молодую 17-летнюю девушку, парализованную из-за несчастного случая на верховой езде. Бланш, новый юрист, начинает работать в фирме. Все сотрудники фирмы шокированы: Хьюберта сбил автомобиль. Простое дорожное происшествие или же покушение на убийство? Затем Мунк помогает Аурелиену в новом деле, потому что его клиент, вышибала ночного клуба, которого обвиняют в убийстве, не только сознался в содеянном, но и отказывается от защиты. Происходит что-то странное, но как помочь человеку, который хочет оказаться за решеткой?

Impossible n'est pas Munch
Season 3 Episode 1
30 January 2020
Cas de conscience
Season 3 Episode 2
30 January 2020
Un coupable trop parfait
Season 3 Episode 3
6 February 2020
Rien que la vérité
Season 3 Episode 4
6 February 2020
Mon fils
Season 3 Episode 5
13 February 2020
Il faut sauver Gaspard
Season 3 Episode 6
13 February 2020
