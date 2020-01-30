В 3-м сезоне сериала «Мунч» Мунк защищает медсестру, обвиняемую в намеренном отравлении одного из своих пациентов, молодую 17-летнюю девушку, парализованную из-за несчастного случая на верховой езде. Бланш, новый юрист, начинает работать в фирме. Все сотрудники фирмы шокированы: Хьюберта сбил автомобиль. Простое дорожное происшествие или же покушение на убийство? Затем Мунк помогает Аурелиену в новом деле, потому что его клиент, вышибала ночного клуба, которого обвиняют в убийстве, не только сознался в содеянном, но и отказывается от защиты. Происходит что-то странное, но как помочь человеку, который хочет оказаться за решеткой?