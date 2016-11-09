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Постер к 1-му сезону сериала Мунч
Киноафиша Сериалы Мунч Сезоны Сезон 1

Munch 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мунч»

Французский ироничный детективный сериал, рассказывающий об очень нескучных буднях талантливого и самоотверженного юриста Габриэль Мунчовски по прозвищу Мунч. Габриэль Мунчовски по прозвищу Мунч, самоотверженный, благородный и талантливый юрист, ставит интересы своих клиентов, ложно обвинённых в тяжких преступлениях, выше всего, даже выше закона. Она уверена, что справедливость важнее. Она управляет юридической фирме вместе со своим товарищем по духу и соратником Юбером Белланже. Каждый случай в их практике — новый и сложный вызов. Обращающиеся к ним люди уже успели разочароваться во французском правосудии, но Мунч пытается вернуть им веру в справедливость. Женщина раз за разом сражается с ошибками системы, ставя себя под ударом. Практически в каждом расследовании Габриэле приходится либо ходить на грани законности, либо даже совершать мелкие преступления. Зато клиенты её уважают, а многие коллеги даже побаиваются с ней связываться.
 

Список серий сериала Мунч График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Яблонька от яблоньки Tel père, tel fils
Сезон 1 Серия 1
9 ноября 2016
Слово против слова Parole contre parole
Сезон 1 Серия 2
9 ноября 2016
Обманчивая правда Une vérité trompeuse
Сезон 1 Серия 3
15 мая 2017
Ни нашим, ни вашим Mi-figue, mi-raisin
Сезон 1 Серия 4
15 мая 2017
Последний танец Dernière danse
Сезон 1 Серия 5
22 мая 2017
Последняя надежда Ultime recours
Сезон 1 Серия 6
22 мая 2017
Все ради сына Jamais sans mon fils
Сезон 1 Серия 7
29 мая 2017
Судебный процесс Le procès
Сезон 1 Серия 8
29 мая 2017
График выхода всех сериалов
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