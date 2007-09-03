В 4-м сезоне сериала «Марш Турецкого» Саша Турецкий попал в самое сердце взрыва. Следователь получил тяжелые ранения. Супруга помогает ему подняться на ноги, но с работой в правоохранительных органах из-за состояния здоровья Саше придется попрощаться. По случайному стечению обстоятельств детектива втягивают в бурные отношения двоих возлюбленных. Устав от скандалов с супругой по этому поводу, Турецкий едет к тете Валентине Денисовне в маленькую деревеньку неподалеку от Краснодара. Но в поезде Саша становится жертвой ограбления, а впоследствии и вовсе оказывается в Приморском крае. Спустя некоторое время коллеги и жена ищут Турецкого.