Marsh Tureckogo 2000 - 2007, season 4

Season premiere 3 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Marsh Tureckogo" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Марш Турецкого» Саша Турецкий попал в самое сердце взрыва. Следователь получил тяжелые ранения. Супруга помогает ему подняться на ноги, но с работой в правоохранительных органах из-за состояния здоровья Саше придется попрощаться. По случайному стечению обстоятельств детектива втягивают в бурные отношения двоих возлюбленных. Устав от скандалов с супругой по этому поводу, Турецкий едет к тете Валентине Денисовне в маленькую деревеньку неподалеку от Краснодара. Но в поезде Саша становится жертвой ограбления, а впоследствии и вовсе оказывается в Приморском крае. Спустя некоторое время коллеги и жена ищут Турецкого.

"Marsh Tureckogo" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Дело Турецкого: Часть 1
Season 4 Episode 1
3 September 2007
Дело Турецкого: Часть 2
Season 4 Episode 2
4 September 2007
Дело Турецкого: Часть 3
Season 4 Episode 3
5 September 2007
Дело Турецкого: Часть 4
Season 4 Episode 4
6 September 2007
Дуплет: Часть 1
Season 4 Episode 5
10 September 2007
Дуплет: Часть 2
Season 4 Episode 6
11 September 2007
Триада: Часть 1
Season 4 Episode 7
12 September 2007
Триада: Часть 2
Season 4 Episode 8
13 September 2007
Клюква: Часть 1
Season 4 Episode 9
17 September 2007
Клюква: Часть 2
Season 4 Episode 10
18 September 2007
Он обещал вернуться: Часть 1
Season 4 Episode 11
19 September 2007
Он обещал вернуться: Часть 2
Season 4 Episode 12
20 September 2007
К югу через юго-запад: Часть 1
Season 4 Episode 13
24 September 2007
К югу через юго-запад: Часть 2
Season 4 Episode 14
25 September 2007
Конец света: Часть 1
Season 4 Episode 15
26 September 2007
Конец света: Часть 2
Season 4 Episode 16
27 September 2007
Грязная история: Часть 1
Season 4 Episode 17
1 October 2007
Грязная история: Часть 2
Season 4 Episode 18
2 October 2007
Долг самурая: Часть 1
Season 4 Episode 19
3 October 2007
Долг самурая: Часть 2
Season 4 Episode 20
4 October 2007
Граффер: Часть 1
Season 4 Episode 21
8 October 2007
Граффер: Часть 2
Season 4 Episode 22
9 October 2007
Кровник: Часть 1
Season 4 Episode 23
10 October 2007
Кровник: Часть 2
Season 4 Episode 24
11 October 2007
