Marsh Tureckogo 2000 - 2007 season 1

Marsh Tureckogo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Marsh Tureckogo Seasons Season 1

Marsh Tureckogo 12+
Title Сезон 1
Season premiere 15 October 2000
Production year 2000
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 30 minutes
"Marsh Tureckogo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Марш Турецкого» главным действующим лицом становится детектив по фамилии Турецкий. Он работает следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Турецкий порой вступает в борьбу с чиновниками коррумпированной России, политиками, бизнесменами и другими представителями элит. Он живет в стране в тот ее период, когда она утопает в финансовых махинациях, мошенничествах и кровавой уголовщине. Возглавляют криминальный мир банкиры, депутаты и лидеры преступных банд. Однако неуязвимому Турецкому не составит труда совладать с ними, ведь он умен, принципиален и неподкупен.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
4.7 IMDb
"Marsh Tureckogo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Убийство на Неглинной: Часть 1
Season 1 Episode 1
15 October 2000
Убийство на Неглинной: Часть 2
Season 1 Episode 2
15 October 2000
Убить ворона: Часть 1
Season 1 Episode 3
22 October 2000
Убить ворона: Часть 2
Season 1 Episode 4
22 October 2000
Убить ворона: Часть 3
Season 1 Episode 5
29 October 2000
Убить ворона: Часть 4
Season 1 Episode 6
29 October 2000
Опасно для жизни: Часть 1
Season 1 Episode 7
5 November 2000
Опасно для жизни: Часть 2
Season 1 Episode 8
5 November 2000
Синдикат киллеров: Часть 1
Season 1 Episode 9
12 November 2000
Синдикат киллеров: Часть 2
Season 1 Episode 10
12 November 2000
Синдикат киллеров: Часть 3
Season 1 Episode 11
12 November 2000
Лекарство для покойника: Часть 1
Season 1 Episode 12
19 November 2000
Лекарство для покойника: Часть 2
Season 1 Episode 13
19 November 2000
Опасное хобби: Часть 1
Season 1 Episode 14
26 November 2000
Опасное хобби: Часть 2
Season 1 Episode 15
26 November 2000
Ночные волки
Season 1 Episode 16
3 December 2000
Ошейники для волков: Часть 1
Season 1 Episode 17
10 December 2000
Ошейники для волков: Часть 2
Season 1 Episode 18
10 December 2000
Грязные игры: Часть 1
Season 1 Episode 19
17 December 2000
Грязные игры: Часть 2
Season 1 Episode 20
17 December 2000
Контрольный выстрел: Часть 1
Season 1 Episode 21
24 December 2000
Контрольный выстрел: Часть 2
Season 1 Episode 22
24 December 2000
