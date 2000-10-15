В 1-м сезоне сериала «Марш Турецкого» главным действующим лицом становится детектив по фамилии Турецкий. Он работает следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Турецкий порой вступает в борьбу с чиновниками коррумпированной России, политиками, бизнесменами и другими представителями элит. Он живет в стране в тот ее период, когда она утопает в финансовых махинациях, мошенничествах и кровавой уголовщине. Возглавляют криминальный мир банкиры, депутаты и лидеры преступных банд. Однако неуязвимому Турецкому не составит труда совладать с ними, ведь он умен, принципиален и неподкупен.