Во 2-м сезоне сериала «Марш Турецкого» продолжается история о следователе, которого трудно перехитрить, подкупить или шантажировать, поскольку он очень умен, неуязвим и всегда следует принципам. Детектив Турецкий готов на все, чтобы выполнить свой долг. Убийство средь бела дня в самом центре столицы российского политика может принести Александру Турецкому звание генерала, если, разумеется, главный герой до этих погон доживет. А это в рамках расследования вызывает серьезные сомнения. В Сибири произошла серьезная авиакатастрофа, пострадал грузовой экипаж. На его борту нашли подозрительный груз – корпуса истребителей Су-37.