Marsh Tureckogo 2000 - 2007 season 2

Marsh Tureckogo season 2 poster
Marsh Tureckogo 12+
Title Сезон 2
Season premiere 11 February 2001
Production year 2001
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Marsh Tureckogo" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Марш Турецкого» продолжается история о следователе, которого трудно перехитрить, подкупить или шантажировать, поскольку он очень умен, неуязвим и всегда следует принципам. Детектив Турецкий готов на все, чтобы выполнить свой долг. Убийство средь бела дня в самом центре столицы российского политика может принести Александру Турецкому звание генерала, если, разумеется, главный герой до этих погон доживет. А это в рамках расследования вызывает серьезные сомнения. В Сибири произошла серьезная авиакатастрофа, пострадал грузовой экипаж. На его борту нашли подозрительный груз – корпуса истребителей Су-37.

"Marsh Tureckogo" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Секретная сотрудница: Часть 1
Season 2 Episode 1
11 February 2001
Секретная сотрудница: Часть 2
Season 2 Episode 2
11 February 2001
Перебежчик: Часть 1
Season 2 Episode 3
18 February 2001
Перебежчик: Часть 2
Season 2 Episode 4
18 February 2001
Цена жизни — смерть: Часть 1
Season 2 Episode 5
25 February 2001
Цена жизни — смерть: Часть 2
Season 2 Episode 6
25 February 2001
Мертвый сезон в агентстве «Глория»: Часть 1
Season 2 Episode 7
4 March 2001
Мертвый сезон в агентстве «Глория»: Часть 2
Season 2 Episode 8
4 March 2001
Абонент недоступен: Часть 1
Season 2 Episode 9
11 March 2001
Абонент недоступен: Часть 2
Season 2 Episode 10
11 March 2001
Заговор генералов: Часть 1
Season 2 Episode 11
18 March 2001
Заговор генералов: Часть 2
Season 2 Episode 12
18 March 2001
Просроченная виза: Часть 1
Season 2 Episode 13
25 March 2001
Просроченная виза: Часть 2
Season 2 Episode 14
25 March 2001
Последний маршал: Часть 1
Season 2 Episode 15
1 April 2001
Последний маршал: Часть 2
Season 2 Episode 16
8 April 2001
Кто стреляет последним: Часть 1
Season 2 Episode 17
15 April 2001
Кто стреляет последним: Часть 2
Season 2 Episode 18
15 April 2001
Золотой выстрел: Часть 1
Season 2 Episode 19
22 April 2001
Золотой выстрел: Часть 2
Season 2 Episode 20
22 April 2001
Имеются человеческие жертвы: Часть 1
Season 2 Episode 21
29 April 2001
Имеются человеческие жертвы: Часть 2
Season 2 Episode 22
29 April 2001
Оборотень: Часть 1
Season 2 Episode 23
6 May 2001
Оборотень: Часть 2
Season 2 Episode 24
6 May 2001
