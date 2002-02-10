В 3-м сезоне сериала «Марш Турецкого» с представителями преступного мира продолжается бороться интеллектуальный детектив, для которого интриги чиновников, секретная кухня олигархов и преступные разборки – только очередные загадки, которые надо раскрыть. Детективу по особо важным делам Генпрокуратуры Саше Турецкому достаются самые трудные дела. Он постоянно вынужден сражаться с теневыми воротилами и рисковать жизнью. Но еще ни разу Турецкий не перешел на сторону зла, где царят коррупция и произвол. Турецкий не забывает, что такое милосердие и справедливость, он призывает к ответу всех, кто пренебрегает законодательством.