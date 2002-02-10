Menu
Russian
Marsh Tureckogo 2000 - 2007 season 3

Title Сезон 3
Season premiere 10 February 2002
Production year 2002
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Marsh Tureckogo" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Марш Турецкого» с представителями преступного мира продолжается бороться интеллектуальный детектив, для которого интриги чиновников, секретная кухня олигархов и преступные разборки – только очередные загадки, которые надо раскрыть. Детективу по особо важным делам Генпрокуратуры Саше Турецкому достаются самые трудные дела. Он постоянно вынужден сражаться с теневыми воротилами и рисковать жизнью. Но еще ни разу Турецкий не перешел на сторону зла, где царят коррупция и произвол. Турецкий не забывает, что такое милосердие и справедливость, он призывает к ответу всех, кто пренебрегает законодательством.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Конец фильма: Часть 1
Season 3 Episode 1
10 February 2002
Конец фильма: Часть 2
Season 3 Episode 2
10 February 2002
Ржавчина: Часть 1
Season 3 Episode 3
17 February 2002
Ржавчина: Часть 2
Season 3 Episode 4
17 February 2002
Смерть по объявлению: Часть 1
Season 3 Episode 5
24 February 2002
Смерть по объявлению: Часть 2
Season 3 Episode 6
24 February 2002
Пуля для полпреда: Часть 1
Season 3 Episode 7
3 March 2002
Пуля для полпреда: Часть 2
Season 3 Episode 8
3 March 2002
Шериф в законе: Часть 1
Season 3 Episode 9
10 March 2002
Шериф в законе: Часть 2
Season 3 Episode 10
10 March 2002
Трансфер на тот свет: Часть 1
Season 3 Episode 11
17 March 2002
Трансфер на тот свет: Часть 2
Season 3 Episode 12
17 March 2002
Кровавый отпуск: Часть 1
Season 3 Episode 13
24 March 2002
Кровавый отпуск: Часть 2
Season 3 Episode 14
24 March 2002
Секта: Часть 1
Season 3 Episode 15
31 March 2002
Секта: Часть 2
Season 3 Episode 16
31 March 2002
Игра в «кошки-мышки»: Часть 1
Season 3 Episode 17
7 April 2002
Игра в «кошки-мышки»: Часть 2
Season 3 Episode 18
7 April 2002
Аптечный картель: Часть 1
Season 3 Episode 19
14 April 2002
Аптечный картель: Часть 2
Season 3 Episode 20
14 April 2002
Война компроматов, или Фабрика грез: Часть 1
Season 3 Episode 21
21 April 2002
Война компроматов, или Фабрика грез: Часть 2
Season 3 Episode 22
21 April 2002
Я убийца: Часть 1
Season 3 Episode 23
28 April 2002
Я убийца: Часть 2
Season 3 Episode 24
28 April 2002
