Less Than Perfect 2002 - 2009, season 4

Less Than Perfect season 4 poster
Season premiere 18 April 2006
Production year 2006
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 46 minutes
"Less Than Perfect" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Клава, давай!» Клаудия возвращается из продолжительного отпуска и обнаруживает, что ее непосредственный босс отправлен в отставку. Есть немалая вероятность, что это обстоятельство лишит работы и саму героиню и ей придется вернуться на прежнее секретарское место. Пользуясь случаем, Лидия предлагает Клаве перейти в ее отдел, однако девушка сомневается, стоит ли принимать этот бесплатный сыр. Тем временем отношения Клаудии и Карла неожиданно для них обоих выходят на новый уровень, сильно осложнив ситуацию. Теперь героине придется разбираться не только в работе, но и в личной жизни.

"Less Than Perfect" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
The Devil Wears Burberry (1)
Season 4 Episode 1
18 April 2006
The Devil Wears Burberry (2)
Season 4 Episode 2
25 April 2006
A Crush Grows in Brooklyn
Season 4 Episode 3
2 May 2006
Why Are You Hurting Claude?
Season 4 Episode 4
30 May 2006
Flirting with De-feet
Season 4 Episode 5
6 June 2006
The Owl Specialist
Season 4 Episode 6
18 June 2009
Red Carpet Claude
Season 4 Episode 7
19 June 2009
Kip Steadman's Guide to Dating
Season 4 Episode 8
19 June 2009
Reinventing the Wheel
Season 4 Episode 9
20 June 2009
And the Award Goes to
Season 4 Episode 10
20 June 2009
I Have An Ear
Season 4 Episode 11
23 June 2009
Banished and Famished
Season 4 Episode 12
23 June 2009
Sex, Lies and Office Supplies
Season 4 Episode 13
24 June 2009
