В 4-м сезоне сериала «Клава, давай!» Клаудия возвращается из продолжительного отпуска и обнаруживает, что ее непосредственный босс отправлен в отставку. Есть немалая вероятность, что это обстоятельство лишит работы и саму героиню и ей придется вернуться на прежнее секретарское место. Пользуясь случаем, Лидия предлагает Клаве перейти в ее отдел, однако девушка сомневается, стоит ли принимать этот бесплатный сыр. Тем временем отношения Клаудии и Карла неожиданно для них обоих выходят на новый уровень, сильно осложнив ситуацию. Теперь героине придется разбираться не только в работе, но и в личной жизни.