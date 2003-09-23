Menu
Less Than Perfect 2002 - 2009 season 2

Less Than Perfect 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 23 September 2003
Production year 2003
Number of episodes 24
Runtime 8 hours 48 minutes
"Less Than Perfect" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Клава, давай!» Клаудия Кейси решает изменить свою жизнь и находит новую работу, где ее ценят и уважают. Ее место занимает самовлюбленный красавчик Кип, вот только обязанности ассистента ведущего оказываются куда сложнее, чем он мог себе представить. Кроме того, до него начинает домогаться влиятельная пожилая дама, мечтающая провести ночь с молодым кумиром. Она готова заплатить за этот шанс огромные деньги, и шоумен оказывается перед моральной дилеммой. Тем временем Карл устраивается в кафетерий, а Клава участвует в общественной акции и организует грандиозную вечеринку.

"Less Than Perfect" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Choices (2)
Season 2 Episode 1
23 September 2003
From the Office of Will Butler
Season 2 Episode 2
30 September 2003
It Takes a Pillage
Season 2 Episode 3
7 October 2003
New York Evening
Season 2 Episode 4
14 October 2003
Shampoo
Season 2 Episode 5
21 October 2003
Rules
Season 2 Episode 6
28 October 2003
All About Claude
Season 2 Episode 7
4 November 2003
Roomies
Season 2 Episode 8
18 November 2003
Claude's Alternative Thanksgiving
Season 2 Episode 9
25 November 2003
The Girl Next Door
Season 2 Episode 10
2 December 2003
Claude the Terminator
Season 2 Episode 11
9 December 2003
Santa Claude
Season 2 Episode 12
16 December 2003
What About That!
Season 2 Episode 13
6 January 2004
Two Camps
Season 2 Episode 14
27 January 2004
Love Stinks (Sometimes)
Season 2 Episode 15
10 February 2004
The Crush
Season 2 Episode 16
17 February 2004
Claude's Appartment
Season 2 Episode 17
24 February 2004
22 Minus 1 Equals 4
Season 2 Episode 18
2 March 2004
Riding in Cars With Falafel
Season 2 Episode 19
9 March 2004
Dating Protocol at GNB
Season 2 Episode 20
16 March 2004
Arctic Nights
Season 2 Episode 21
27 April 2004
Claude's Roxanne
Season 2 Episode 22
4 May 2004
The Pimp Hat
Season 2 Episode 23
11 May 2004
Claude On One Knee
Season 2 Episode 24
18 May 2004
