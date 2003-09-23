Во 2-м сезоне сериала «Клава, давай!» Клаудия Кейси решает изменить свою жизнь и находит новую работу, где ее ценят и уважают. Ее место занимает самовлюбленный красавчик Кип, вот только обязанности ассистента ведущего оказываются куда сложнее, чем он мог себе представить. Кроме того, до него начинает домогаться влиятельная пожилая дама, мечтающая провести ночь с молодым кумиром. Она готова заплатить за этот шанс огромные деньги, и шоумен оказывается перед моральной дилеммой. Тем временем Карл устраивается в кафетерий, а Клава участвует в общественной акции и организует грандиозную вечеринку.