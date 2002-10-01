В 1-м сезоне сериала «Клава, давай!» простая секретарша из новостного отдела крупной телекомпании получает неожиданное продвижение по службе. С четвертого этажа Клаудию Кейси переводят к «небожителям» – на верхний 22-й этаж офисного здания. Теперь она не кто иной, как личный ассистент популярного телеведущего. Однако новые коллеги вовсе не радуются появлению в их коллективе этой скромной простушки. Нарциссичный Кип и невыносимая стерва Лидия делают все возможное, чтобы поставить Клаву «на место», вот только девушка не собирается сдавать позиции. Она намерена остаться в новом кабинете любой ценой.