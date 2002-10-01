Menu
Less Than Perfect 2002 - 2009 season 1

Season premiere 1 October 2002
Production year 2002
Number of episodes 22
Runtime 8 hours 4 minutes
"Less Than Perfect" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Клава, давай!» простая секретарша из новостного отдела крупной телекомпании получает неожиданное продвижение по службе. С четвертого этажа Клаудию Кейси переводят к «небожителям» – на верхний 22-й этаж офисного здания. Теперь она не кто иной, как личный ассистент популярного телеведущего. Однако новые коллеги вовсе не радуются появлению в их коллективе этой скромной простушки. Нарциссичный Кип и невыносимая стерва Лидия делают все возможное, чтобы поставить Клаву «на место», вот только девушка не собирается сдавать позиции. Она намерена остаться в новом кабинете любой ценой.

7 IMDb
"Less Than Perfect" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Pilot
Season 1 Episode 1
1 October 2002
Ice Cream With Lydia
Season 1 Episode 2
8 October 2002
Claude the Liar
Season 1 Episode 3
15 October 2002
Queen of England
Season 1 Episode 4
22 October 2002
The Vacation
Season 1 Episode 5
29 October 2002
The Pole
Season 1 Episode 6
5 November 2002
Future Shock
Season 1 Episode 7
12 November 2002
Meet the Folks
Season 1 Episode 8
19 November 2002
Claude the Heartbreaker
Season 1 Episode 9
26 November 2002
One Office Party Too Many
Season 1 Episode 10
10 December 2002
A Claude Casey Production
Season 1 Episode 11
17 December 2002
Claude's Got a Secret
Season 1 Episode 12
7 January 2003
Telephone
Season 1 Episode 13
21 January 2003
High Maintenance
Season 1 Episode 14
4 February 2003
Valentine's Day
Season 1 Episode 15
11 February 2003
Breaking Up
Season 1 Episode 16
18 February 2003
Picture Perfect Party
Season 1 Episode 17
11 March 2003
The New Guy
Season 1 Episode 18
18 March 2003
Oh Papa
Season 1 Episode 19
29 April 2003
A Little Love for Lydia
Season 1 Episode 20
6 May 2003
Save the Squirrel, But Bet the Over/Under
Season 1 Episode 21
13 May 2003
The Umbrella (1)
Season 1 Episode 22
20 May 2003
