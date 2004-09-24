В 3-м сезоне сериала «Клава, давай!» Уилл завидует ведущему другого канала, когда тот участвует в популярной телерекламе. Клаудия предлагает ему в корне изменить устройство офиса и ввести «безбумажную политику», чтобы получить хорошие отзывы в прессе. Тем временем девушка начинает встречаться с симпатичным парнем Калебом, но вскоре он дает ей от ворот поворот. Решительная героиня не может оставить это просто так и решает выяснить, чем же она не угодила своему избраннику. Рамона кладет глаз на нового сотрудника компании Майка, но не может осмелиться на первый шаг. А Лидия сводит Джеба с ума разговорами о предстоящей свадьбе.