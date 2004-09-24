Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Less Than Perfect 2002 - 2009 season 3

Less Than Perfect season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Less Than Perfect Seasons Season 3

Less Than Perfect 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 24 September 2004
Production year 2004
Number of episodes 22
Runtime 8 hours 4 minutes
"Less Than Perfect" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Клава, давай!» Уилл завидует ведущему другого канала, когда тот участвует в популярной телерекламе. Клаудия предлагает ему в корне изменить устройство офиса и ввести «безбумажную политику», чтобы получить хорошие отзывы в прессе. Тем временем девушка начинает встречаться с симпатичным парнем Калебом, но вскоре он дает ей от ворот поворот. Решительная героиня не может оставить это просто так и решает выяснить, чем же она не угодила своему избраннику. Рамона кладет глаз на нового сотрудника компании Майка, но не может осмелиться на первый шаг. А Лидия сводит Джеба с ума разговорами о предстоящей свадьбе.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
"Less Than Perfect" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Supply Man Down
Season 3 Episode 1
24 September 2004
Claude Wants to Know
Season 3 Episode 2
1 October 2004
Ain't It a Shame, Claude?
Season 3 Episode 3
15 October 2004
Ignoring Lydia
Season 3 Episode 4
22 October 2004
Knock, Knock Who's Dead?
Season 3 Episode 5
29 October 2004
From the Chair to the Couch
Season 3 Episode 6
5 November 2004
Shoo-In
Season 3 Episode 7
12 November 2004
We're Bad People
Season 3 Episode 8
19 November 2004
Moms the Word
Season 3 Episode 9
26 November 2004
Claude's Romantic Hideaway
Season 3 Episode 10
3 December 2004
Claude's 15 Minutes of Christmas
Season 3 Episode 11
17 December 2004
Emotions Eleven
Season 3 Episode 12
7 January 2005
You Can Leave the Lights On
Season 3 Episode 13
14 January 2005
I Just Don't Like Her
Season 3 Episode 14
21 January 2005
Playhouse
Season 3 Episode 15
28 January 2005
Distractions
Season 3 Episode 16
4 February 2005
Get Away
Season 3 Episode 17
11 February 2005
Pre-Wedded Bliss
Season 3 Episode 18
4 March 2005
Claude's Extreme Makeover
Season 3 Episode 19
25 March 2005
Amicably Yours
Season 3 Episode 20
1 April 2005
Casey V. Kronsky
Season 3 Episode 21
8 April 2005
Claude the Expert
Season 3 Episode 22
15 April 2005
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more