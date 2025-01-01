Menu
Scooby Doo, Where Are You! 1969 - 1978 season 2

Scooby Doo, Where Are You!

Scooby Doo, Where Are You! 0+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 12 September 1970
Production year 1970
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 56 minutes
"Scooby Doo, Where Are You!" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Где ты, Скуби-Ду?» команда отважных исследователей сверхъестественного продолжает путешествие по Америке на своем неизменном фургоне. В каждом городке для них находится работа. То в таинственном брошенном автомобиле объявляется призрак мистера Хайда, то парочка зомби начинает охотиться за золотой маской, которую Дафна случайно приобретает в качестве сувенира на ярмарке, а то в банк врывается крайне необычный и пугающий грабитель. Но Фред, Дафна, Велма, Шэгги и их говорящий пес Скуби-Ду всегда готовы вывести обманщиков на чистую воду и разобраться в истинной природе загадочных явлений.

Series rating

0.0
0 vote
7.9 IMDb
Write review
"Scooby Doo, Where Are You!" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Nowhere to Hyde
Season 2 Episode 1
12 September 1970
Mystery Mask Mix-Up
Season 2 Episode 2
19 September 1970
Scooby's Night with a Frozen Fright
Season 2 Episode 3
26 September 1970
Jeepers It's the Creeper
Season 2 Episode 4
3 October 1970
Haunted House Hang-Up
Season 2 Episode 5
10 October 1970
A Tiki Scare Is No Fair
Season 2 Episode 6
17 October 1970
Who's Afraid of the Big Bad Werewolf
Season 2 Episode 7
24 October 1970
Don't Fool with a Phantom
Season 2 Episode 8
31 October 1970
TV series release schedule
