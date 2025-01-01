Во 2-м сезоне сериала «Где ты, Скуби-Ду?» команда отважных исследователей сверхъестественного продолжает путешествие по Америке на своем неизменном фургоне. В каждом городке для них находится работа. То в таинственном брошенном автомобиле объявляется призрак мистера Хайда, то парочка зомби начинает охотиться за золотой маской, которую Дафна случайно приобретает в качестве сувенира на ярмарке, а то в банк врывается крайне необычный и пугающий грабитель. Но Фред, Дафна, Велма, Шэгги и их говорящий пес Скуби-Ду всегда готовы вывести обманщиков на чистую воду и разобраться в истинной природе загадочных явлений.