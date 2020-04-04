В 3-м сезоне сериала «Утиные истории» Билли соревнуется с Вайолет в игровой гонке, что приводит к неожиданным результатам. В это время Скрудж и остальные члены семьи ищут тщательно спрятанное древнее сокровище Младшего Сурка. По возвращении в Дакбург их ожидает фотограф, чтобы сделать памятную семейную фотосессию, но неожиданно ребята выясняют, что это лишь отвлекающий маневр в запутанном зловещем плане дядиного конкурента по бизнесу. Также в этом сезоне героев ожидают шпионская миссия по спасению Дакбурга, превратившаяся в реальность видеоигра, экстремальная вечеринка кабальеро и даже тайное общество русалок.