DuckTales 2017 - 2021, season 3

DuckTales season 3 poster
DuckTales 6+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 4 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 22
Runtime 7 hours 42 minutes
"DuckTales" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Утиные истории» Билли соревнуется с Вайолет в игровой гонке, что приводит к неожиданным результатам. В это время Скрудж и остальные члены семьи ищут тщательно спрятанное древнее сокровище Младшего Сурка. По возвращении в Дакбург их ожидает фотограф, чтобы сделать памятную семейную фотосессию, но неожиданно ребята выясняют, что это лишь отвлекающий маневр в запутанном зловещем плане дядиного конкурента по бизнесу. Также в этом сезоне героев ожидают шпионская миссия по спасению Дакбурга, превратившаяся в реальность видеоигра, экстремальная вечеринка кабальеро и даже тайное общество русалок.

"DuckTales" season 3 list of episodes
Challenge of the Senior Junior Woodchucks!
Season 3 Episode 1
4 April 2020
Quack Pack!
Season 3 Episode 2
4 April 2020
Double-O-Duck in You Only Crash Twice!
Season 3 Episode 3
11 April 2020
The Lost Harp of Mervana!
Season 3 Episode 4
18 April 2020
Louie's Eleven!
Season 3 Episode 5
25 April 2020
Astro B.O.Y.D.!
Season 3 Episode 6
2 May 2020
The Rumble for Ragnarok!
Season 3 Episode 7
9 May 2020
The Phantom and the Sorceress!
Season 3 Episode 8
21 September 2020
They Put a Moonlander on the Earth!
Season 3 Episode 9
28 September 2020
The Trickening!
Season 3 Episode 10
5 October 2020
The Forbidden Fountain of the Foreverglades!
Season 3 Episode 11
12 October 2020
Let's Get Dangerous!
Season 3 Episode 12
19 October 2020
Escape from the ImpossiBin!
Season 3 Episode 13
26 October 2020
The Split Sword of Swanstantine!
Season 3 Episode 14
2 November 2020
New Gods on the Block!
Season 3 Episode 15
9 November 2020
The First Adventure!
Season 3 Episode 16
16 November 2020
The Fight for Castle McDuck!
Season 3 Episode 17
23 November 2020
How Santa Stole Christmas!
Season 3 Episode 18
30 November 2020
Beaks in the Shell!
Season 3 Episode 19
22 February 2021
The Lost Cargo of Kit Cloudkicker!
Season 3 Episode 20
1 March 2021
The Life and Crimes of Scrooge McDuck!
Season 3 Episode 21
8 March 2021
The Last Adventure!
Season 3 Episode 22
15 March 2021
