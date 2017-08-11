В 1-м сезоне сериала «Утиные истории» события разворачиваются в городке Дакбурге, населенном человекоподобными утками. Миллиардер Скрудж Макдак хорошо известен каждому жителю этого места, ведь он сказочно богат и невероятно эксцентричен. Это пожилой скряга, помешанный на деньгах и избегающий соседей. Свободное время он проводит за пересчитыванием своего золота в огромном сейфе, выбираясь из поместья лишь затем, чтобы в очередной раз приумножить капиталы. Однажды волею судьбы ему приходится стать опекуном своих внучатых племянников – Билли, Вилли и Дилли. Мальчишки привносят в его жизнь новые приключения и много веселья.