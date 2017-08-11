Menu
DuckTales 2017 - 2021 season 1

DuckTales season 1
Season 1

DuckTales 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 August 2017
Production year 2017
Number of episodes 23
Runtime 8 hours 3 minutes
"DuckTales" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Утиные истории» события разворачиваются в городке Дакбурге, населенном человекоподобными утками. Миллиардер Скрудж Макдак хорошо известен каждому жителю этого места, ведь он сказочно богат и невероятно эксцентричен. Это пожилой скряга, помешанный на деньгах и избегающий соседей. Свободное время он проводит за пересчитыванием своего золота в огромном сейфе, выбираясь из поместья лишь затем, чтобы в очередной раз приумножить капиталы. Однажды волею судьбы ему приходится стать опекуном своих внучатых племянников – Билли, Вилли и Дилли. Мальчишки привносят в его жизнь новые приключения и много веселья.

8.3 IMDb
"DuckTales" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Woo-oo!
Season 1 Episode 1
11 August 2017
Daytrip of Doom!
Season 1 Episode 2
23 September 2017
The Great Dime Chase!
Season 1 Episode 3
23 September 2017
The Beagle Birthday Massacre!
Season 1 Episode 4
30 September 2017
Terror of the Terra-Firmians!
Season 1 Episode 5
7 October 2017
The House of the Lucky Gander!
Season 1 Episode 6
14 October 2017
The Infernal Internship of Mark Beaks!
Season 1 Episode 7
21 October 2017
The Living Mummies of Toth-Ra!
Season 1 Episode 8
28 October 2017
The Impossible Summit of Mt. Neverrest!
Season 1 Episode 9
2 December 2017
The Spear of Selene!
Season 1 Episode 10
4 May 2018
Beware the B.U.D.D.Y. System!
Season 1 Episode 11
11 May 2018
The Missing Links of Moorshire!
Season 1 Episode 12
18 May 2018
McMystery at McDuck McManor!
Season 1 Episode 13
25 May 2018
Jaw$!
Season 1 Episode 14
16 June 2018
The Golden Lagoon of White Agony Plains!
Season 1 Episode 15
23 June 2018
Day of the Only Child!
Season 1 Episode 16
30 June 2018
From the Confidential Case Files of Agent 22!
Season 1 Episode 17
7 July 2018
Who is Gizmoduck?!
Season 1 Episode 18
14 July 2018
The Other Bin of Scrooge McDuck!
Season 1 Episode 19
21 July 2018
Sky Pirates...In the Sky!
Season 1 Episode 20
28 July 2018
The Secret(s) of Castle McDuck!
Season 1 Episode 21
4 August 2018
The Last Crash of the Sunchaser!
Season 1 Episode 22
11 August 2018
The Shadow War!
Season 1 Episode 23
18 August 2018
