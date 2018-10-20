Menu
DuckTales 2017 - 2021 season 2

DuckTales season 2 poster
DuckTales Season 2

DuckTales 6+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 20 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 24
Runtime 8 hours 24 minutes
"DuckTales" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Утиные истории» Билли, Вилли и Дилли решают провести тихий семейный вечер за настольными играми со своим дядюшкой Скруджем. Однако отдохнуть и расслабиться у них не выходит, ведь приключения настигают семейство Макдак даже дома. Здесь не обходится без уменьшающих лучей, варварской цивилизации и нездорового соперничества. Затем компания отправляется в Бразилию. Там Дональд Дак воссоединяется со своей студенческой группой The Three Caballeros, в то время как остальные осматривают достопримечательности уединенного древнего городка, хранящего мрачную тайну.

"DuckTales" season 2 list of episodes. TV series release schedule
The Most Dangerous Game… Night!
Season 2 Episode 1
20 October 2018
The Depths of Cousin Fethry!
Season 2 Episode 2
27 October 2018
The Ballad of Duke Baloney!
Season 2 Episode 3
3 November 2018
The Town Where Everyone Was Nice!
Season 2 Episode 4
10 November 2018
Storkules in Duckburg!
Season 2 Episode 5
17 November 2018
Last Christmas!
Season 2 Episode 6
1 December 2018
What Ever Happened to Della Duck?!
Season 2 Episode 7
9 March 2019
Treasure of the Found Lamp!
Season 2 Episode 8
7 May 2019
The Outlaw Scrooge McDuck!
Season 2 Episode 9
8 May 2019
The 87 Cent Solution!
Season 2 Episode 10
9 May 2019
The Golden Spear!
Season 2 Episode 11
10 May 2019
Nothing Can Stop Della Duck!
Season 2 Episode 12
13 May 2019
Raiders of the Doomsday Vault!
Season 2 Episode 13
14 May 2019
Friendship Hates Magic!
Season 2 Episode 14
15 May 2019
The Dangerous Chemistry of Gandra Dee!
Season 2 Episode 15
16 May 2019
The Duck Knight Returns!
Season 2 Episode 16
17 May 2019
What Ever Happened to Donald Duck?!
Season 2 Episode 17
3 September 2019
Happy Birthday, Doofus Drake!
Season 2 Episode 18
4 September 2019
A Nightmare on Killmotor Hill!
Season 2 Episode 19
5 September 2019
The Golden Armory of Cornelius Coot!
Season 2 Episode 20
6 September 2019
Timephoon!
Season 2 Episode 21
9 September 2019
GlomTales!
Season 2 Episode 22
10 September 2019
The Richest Duck in the World!
Season 2 Episode 23
11 September 2019
Moonvasion!
Season 2 Episode 24
12 September 2019
