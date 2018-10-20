Во 2-м сезоне сериала «Утиные истории» Билли, Вилли и Дилли решают провести тихий семейный вечер за настольными играми со своим дядюшкой Скруджем. Однако отдохнуть и расслабиться у них не выходит, ведь приключения настигают семейство Макдак даже дома. Здесь не обходится без уменьшающих лучей, варварской цивилизации и нездорового соперничества. Затем компания отправляется в Бразилию. Там Дональд Дак воссоединяется со своей студенческой группой The Three Caballeros, в то время как остальные осматривают достопримечательности уединенного древнего городка, хранящего мрачную тайну.