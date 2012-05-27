Menu
Continuum 2012 - 2015 season 1

Season premiere 27 May 2012
Production year 2012
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Континуум» детектив из 2077 года оказывается в западне, когда перемещается в прошлое и попадает в Ванкувер. Здесь ей предстоит отыскать безжалостных преступников из будущего, воспользовавшись своей новой личностью. Преступники, на которых офицер Кира Камерон открывает охоту, являются членами террористической организации, представляющей угрозу для всего человечества. Как и сама сотрудница правоохранительных органов, террористы из Liber8 попали сюда из будущего. Вскоре Кира узнает, что у преступников есть план вернуться в 2077 год. Ей предстоит решить, присоединиться к своим заклятым врагам или нет.

7.6 IMDb
A Stitch in Time
Season 1 Episode 1
27 May 2012
Fast Times
Season 1 Episode 2
3 June 2012
Wasting Time
Season 1 Episode 3
10 June 2012
A Matter of Time
Season 1 Episode 4
17 June 2012
A Test of Time
Season 1 Episode 5
24 June 2012
Time's Up
Season 1 Episode 6
8 July 2012
The Politics of Time
Season 1 Episode 7
15 July 2012
Playtime
Season 1 Episode 8
22 July 2012
Family Time
Season 1 Episode 9
29 July 2012
Endtimes
Season 1 Episode 10
5 August 2012
