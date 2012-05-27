В 1-м сезоне сериала «Континуум» детектив из 2077 года оказывается в западне, когда перемещается в прошлое и попадает в Ванкувер. Здесь ей предстоит отыскать безжалостных преступников из будущего, воспользовавшись своей новой личностью. Преступники, на которых офицер Кира Камерон открывает охоту, являются членами террористической организации, представляющей угрозу для всего человечества. Как и сама сотрудница правоохранительных органов, террористы из Liber8 попали сюда из будущего. Вскоре Кира узнает, что у преступников есть план вернуться в 2077 год. Ей предстоит решить, присоединиться к своим заклятым врагам или нет.