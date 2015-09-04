В 4-м сезоне сериала «Континуум» недавно прибывшие путешественники во времени угрожают разрушить союз Киры с Брэдом. В Кире зреет желание вернуться в свое время к сыну, но при этом ей тяжело примириться с угрозой, которую они теперь представляют. Келлог использует Алека, надавив на его болевую точку... Эмили. Кира пытается вести с ним переговоры, не подозревая, что у Liber8 есть другие, более страшные планы. Тем временем Алек, которому надоело чувствовать себя беспомощным, импульсивно отправляется спасать Эмили самостоятельно. Келлог встречает своего личного телохранителя, присланного из отряда будущих солдат.