Continuum 2012 - 2015, season 4

Continuum season 4 poster
Continuum 16+
Season premiere 4 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 24 minutes
"Continuum" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Континуум» недавно прибывшие путешественники во времени угрожают разрушить союз Киры с Брэдом. В Кире зреет желание вернуться в свое время к сыну, но при этом ей тяжело примириться с угрозой, которую они теперь представляют. Келлог использует Алека, надавив на его болевую точку... Эмили. Кира пытается вести с ним переговоры, не подозревая, что у Liber8 есть другие, более страшные планы. Тем временем Алек, которому надоело чувствовать себя беспомощным, импульсивно отправляется спасать Эмили самостоятельно. Келлог встречает своего личного телохранителя, присланного из отряда будущих солдат.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.6 IMDb
"Continuum" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Lost Hours
Season 4 Episode 1
4 September 2015
Rush Hour
Season 4 Episode 2
11 September 2015
Power Hour
Season 4 Episode 3
18 September 2015
Zero Hour
Season 4 Episode 4
25 September 2015
The Desperate Hours
Season 4 Episode 5
2 October 2015
Final Hour
Season 4 Episode 6
9 October 2015
