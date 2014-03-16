В 3-м сезоне сериала «Континуум» мир Киры Камерон рухнул. Алек Сэдлер предал ее ради возможности попасть обратно в 2077 год. Оказывается, он использовал устройство для путешествий во времени в надежде спасти свою возлюбленную. Теперь Киера и члены террористической группировки находятся в плену и отчаянно пытаются выбраться. Пока Кира расследует собственное убийство и имеет дело с двумя Алеками в одной временной шкале, мэра похищает воссоединившиеся члены пресловутой террористической организации Liber8. Карлос борется с чудовищной правдой о тяжелом положении, в котором оказалась Кира.