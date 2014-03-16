Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Continuum 2012 - 2015 season 3

Continuum season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Continuum Seasons Season 3

Continuum 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 16 March 2014
Production year 2014
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 32 minutes
"Continuum" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Континуум» мир Киры Камерон рухнул. Алек Сэдлер предал ее ради возможности попасть обратно в 2077 год. Оказывается, он использовал устройство для путешествий во времени в надежде спасти свою возлюбленную. Теперь Киера и члены террористической группировки находятся в плену и отчаянно пытаются выбраться. Пока Кира расследует собственное убийство и имеет дело с двумя Алеками в одной временной шкале, мэра похищает воссоединившиеся члены пресловутой террористической организации Liber8. Карлос борется с чудовищной правдой о тяжелом положении, в котором оказалась Кира.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.6 IMDb
Write review
"Continuum" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Minute by Minute
Season 3 Episode 1
16 March 2014
Minute Man
Season 3 Episode 2
23 March 2014
Minute to Win It
Season 3 Episode 3
30 March 2014
Minute Changes
Season 3 Episode 4
6 April 2014
30 Minutes to Air
Season 3 Episode 5
13 April 2014
Wasted Minute
Season 3 Episode 6
27 April 2014
Waning Minutes
Season 3 Episode 7
4 May 2014
So Do Our Minutes Hasten
Season 3 Episode 8
11 May 2014
Minute of Silence
Season 3 Episode 9
25 May 2014
Revolutions Per Minute
Season 3 Episode 10
1 June 2014
3 Minutes to Midnight
Season 3 Episode 11
8 June 2014
The Dying Minutes
Season 3 Episode 12
15 June 2014
Last Minute
Season 3 Episode 13
22 June 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more