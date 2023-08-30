Menu
Impuros 2018, season 4

Impuros season 4 poster
Season premiere 30 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Impuros" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Нечист на руку» Эвандро приобретает новых опасных врагов после восстановления контроля над Морро-ду-Денде, в то время как старые враги продолжают скрываться в тени. Морелло отчаянно пытается разыскать свою дочь, поскольку похождения девушки вместе с ее бойфрендом Афонсо могут привести к опасным последствиям. По мере того как Эвандро осваивает новые направления в бизнесе и политике, чтобы защитить свои деньги от продажи наркотиков, Коммандос сталкивается с враждебностью со стороны боссов игорного бизнеса. Криминальный разгул Афонсо и Инес привлекает внимание СМИ. Морелло восстанавливают в полиции.

Episódio 1
Season 4 Episode 1
30 August 2023
Bonnie&Clyde
Season 4 Episode 2
30 August 2023
Tal Pai, Tal Filho
Season 4 Episode 3
30 August 2023
Fogo Cruzado
Season 4 Episode 4
30 August 2023
Quem é Morto Sempre Aparece
Season 4 Episode 5
30 August 2023
Vagabundo Também Ama
Season 4 Episode 6
30 August 2023
Trocando as Bolas
Season 4 Episode 7
30 August 2023
Olho por Olho
Season 4 Episode 8
30 August 2023
Casa de Ferreiro, Espeto é de Pau
Season 4 Episode 9
30 August 2023
Agora a Inês é Morta
Season 4 Episode 10
30 August 2023
