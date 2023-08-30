В 4-м сезоне сериала «Нечист на руку» Эвандро приобретает новых опасных врагов после восстановления контроля над Морро-ду-Денде, в то время как старые враги продолжают скрываться в тени. Морелло отчаянно пытается разыскать свою дочь, поскольку похождения девушки вместе с ее бойфрендом Афонсо могут привести к опасным последствиям. По мере того как Эвандро осваивает новые направления в бизнесе и политике, чтобы защитить свои деньги от продажи наркотиков, Коммандос сталкивается с враждебностью со стороны боссов игорного бизнеса. Криминальный разгул Афонсо и Инес привлекает внимание СМИ. Морелло восстанавливают в полиции.